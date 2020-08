Turun Pihlajaniemen ensimmäisten asuinkortteleiden tontinluovutuskilpailu on käynnissä

Turun Pihlajaniemeen kaavoitettavista asuinkerrostalokortteleista on käynnistetty laatu- ja hintakilpailu. Kohteena on kolme asuinkorttelia, joiden laajuus on yhteensä noin 45 000 kerrosneliömetriä. Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt tontinluovutuskilpailun yhteistyössä Turun kaupungin kanssa 4.elokuuta.

Kilpailijoilta edellytetään viite- ja konseptisuunnitelmia sekä tarjousta asuinrakennusoikeuden ostamisesta. Kilpailu saatetaan päätökseen loppuvuoden 2020 aikana, minkä jälkeen Turun kaupunki jatkaa asemakaavaehdotuksen laatimista. Rakentamisen aloituksen arvioitu ajankohta on 2022–2023.

Kilpailun tavoitteena on löytää Pihlajaniemen rakentamisen käynnistäville kortteleille kaupunkikuvallisesti laadukkaat suunnitelmat. Suunnitelman esittäjä sitoutuu ostamaan kilpailun kohteena olevat maa-alueet sekä toteuttamaan korttelin kilpailussa esitettyjen suunnitelmien mukaisina ja sovittua laatua noudattaen.

Kaksivaiheisessa kilpailussa ensin toimitetaan viite- ja konseptisuunnitelmat sekä kilpailijoilta edellytettävät selvitykset kelpoisuusvaatimuksista. Toiseen vaiheeseen valitaan tarjousten sekä konseptisuunnitelmien perusteella parhaiten kokonaisarvioinnissa menestyneet kilpailijat. Kunkin korttelin osalta toiseen vaiheeseen valitaan 1–2 kilpailijaa tai kilpailijaryhmää. Toisessa vaiheessa kilpailijat tarkentavat suunnitelmiaan neuvotteluiden perusteella lopulliseksi kilpailusuunnitelmaksi ja kilpailun voittajien kanssa tehdään kiinteistökaupan esisopimukset.

Pihlajaniemen alueesta pyritään luomaan vetovoimainen, merellinen ja urbaani kaupunginosa yli 5000 asukkaalle. Alueen toivotaan tarjoavan myös virkistysmahdollisuuksia ja palveluja ympäröivien alueiden asukkaille.

Asuinkerrostalojen lisäksi tuleva asemakaava mahdollistaa koulun ja päiväkodin sekä alueen asukkaita palvelevan liikekorttelin rakentamisen. Myöhemmin kaavoitettavan Pihlajaniemen eteläosan ranta-alueelle on suunniteltu myös muun muassa kahviloita ja ravintoloita sekä uimarantaa ja venepalveluita.