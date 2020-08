Lauantaina Raisio nousi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartalle kuudella koronatartunnalla. Jo 22. kesäkuuta Turun Sanomat ihmetteli, miksei yli 24 000 asukkaan Raisiossa ole todettu koronatartuntoja tai tartuntoja on ollut alle viisi (THL ei rekisteröi alle viiden tapauksen kuntia).

Tuolloin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä arveli, että Raisiossa kyse voi olla sattuman kaupasta ja pienten lukujen matematiikasta.

Tartunnat eivät myöskään voi mennä toisen kunnan piikkiin, sillä jäljitystoiminta menee aina siihen kuntaan, missä ihminen on kirjoilla. Myös yksityisten laboratorioiden tulokset palautuvat tartuntatautivastaavalle ja jäljitetään kuntaan.

Tuolloin Pietilä pohti, että kyse voi olla sattumasta tai sitten Raisiossa on tehty jotain oikein. Keväälläkin Raisiossa on ollut koronatartuntoja, mutta määrä oli niin vähäinen, että viiden tartuntatapauksen kynnys ei ylittynyt. Nyt koronakartalle ilmestyneet kuusi tartuntaa sisältävät siis osin vanhoja ja osin uusia diagnooseja.

Raision johtava ylilääkäri Arto Raassina arvelee, että Raision tekemät koronarajoitukset ovat osaltaan vaikuttaneet Raision hyvään koronatilanteeseen.

– Nyt ei ole kyse mistään dramaattisesta. Maaliskuusta saakka on testattu kaikki oireiset, kuten kaikki muutkin kunnat, joitakin tapauksia on ollut keväällä ja joitain on tullut nyt ilmi ja yhteismäärä ylitti viiden, toteaa Raassina.

Johtava ylilääkäri Raassina kertoo, että kaikkien tapausten tartuntaketjut on selvitetty ja tilanne on hallinnassa. Raisiossa on satsattu tartuntojen jäljittämiseen ja eristämiseen.

– Kun on kyse kuitenkin näin vähäisistä tapausmääristä, niin en lähde yksilöimään, mutta iso osa tapauksista tulee ulkomaanmatkoilta. Kotimaisiakin kyllä löytyy, Raassina sanoo.

Jo aiemmin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on maininnut, että ulkomaille matkustaminen on edelleen riski. Suurin osa maakunnan tartunnoista liittyy enemmän tai vähemmän ulkomaihin. Kuitenkin Raision tapaukset osoittavat, että edelleen täytyy testata sekä noudattaa viranomaisohjeita.

Yle kertoo, että Raision tapauksessa kyse on kolmihenkisestä perheestä ja kolmesta uudesta koronavirustartunnasta. Tartunnan arvioidaan tulleen ulkomaanmatkalta. Perheen kanssa altistuneiden määrä on ilmeisesti vähäinen.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala on myös aiemmin kommentoinut Turun Sanomille koronatartuntojen tapausmääriä.

Rintala kertoo, että iso osa tartunnoista selittyy perheen sisäisillä tartunnoilla.

Rintala sanoo, että vaikka tilanne on suhteellisen rauhallinen, ulkomaille matkustaminen on edelleen riski.

– Suurin osa tartunnoista liittyy enemmän tai vähemmän ulkomaihin.

Hän muistuttaa, että normaalissa kanssakäymisessä tulee muistaa turvavälit, ahkera käsien pesu ja kotona pysyminen, jos on sairas.

Varsinais-Suomen alueen sairaaloissa ei ole yhtään koronapotilasta sairaalahoidossa. Alueella ei myöskään ole yhtään uutta kuolemantapausta. Koronaan kuolleita on edelleen 13.

THL:n tilastojen mukaan tähän mennessä koko Suomessa on nyt todettuja tapauksia 7 466.

Maanantaina THL:n tilastojen mukaan Varsinais-Suomessa todettuja tapauksia keväästä asti on yhteensä 397. Maakunnan kunnista tapauksia on todettu eniten Turussa, jossa tartuntoja on todettu maanantaihin mennessä yhteensä 216. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 24, Kaarinassa 16, Maskussa 12 ja Laitilassa 11, Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla kahdeksan, Koskella, Aurassa, Naantalissa ja Raisiossa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

