Tietyöt rajoittavat liikkumista eri puolilla Turkua maanantaista alkaen

Turun liikennekeskus tiedottaa useista eri kulkua rajoittavista töistä, jotka alkavat maanantaina 3. elokuuta.

Raastuvankadulla kiveystyö kaventaa ajokaistaa ja kevyen liikenteen väylää 3.8.–11.9. Päivittäinen työaika on 7.00–18.00.

Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee yhden ajokaistan Jukolantien ja Kekkurintien risteyksessä. Töitä tehdään 3.8.–5.8.

Kunnallissairaalantiellä Kaskenkadun ja Toivolankadun välillä tehdään katupuiden hoitoleikkausta. Työmaa liikkuu ensin Kaskenkadulta kohti Toivolankatua. Työmaan kohdalla on yksi ajokaista pois käytöstä. Nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa. Takaisin Kaskenkatua kohti tultaessa töitä tehdään lähinnä kevyen liikenteen väylällä, jolloin kevyt liikenne ohjataan tien toiselle puolelle. Päivittäinen työaika on klo 8.30–15.00. Työt alkavat 3.8. ja päättyvät 14.8.