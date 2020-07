Merialueilla sinilevää veteen sekoittuneena, sisävesillä muutama havainto

Sinilevätilanne on pysynyt Lounais-Suomen alueella edellisviikkojen kaltaisena, Varsinais-Suomen Ely-keskus kertoo viikkokatsauksessaan. Merialueilla levää on etupäässä veteen sekoittuneena, mutta tyynillä paikoilla on myös pintakukintoja. Sisävesillä on tehty kuluvalla viikolla muutama levähavainto.

Merialueilla runsaasti sinilevää havaittiin Mynälahden sisäosissa Kärmäläisen havaintopaikalla sekä Rauman Otanlahdella. Vähäisiä määriä sinilevää oli Merimaskun Kirkonsalmessa Naantalissa, Aspön, Trunsön, Seilin ja Seilin intensiiviaseman havaintopaikoilla Paraisilla, Vanössä Kemiönsaaressa sekä Santtion ja Iso Marjakarin havaintopaikoilla Uudessakaupungissa.

Rotarien leväseurannassa runsaasti sinilevää havaittiin Naantalin Pölläniemessä ja Mynälahden sisäosissa Saarenaukon havaintopaikalla. Vähäisiä määriä levää oli Virvenlahdella Naantalissa, Askaistenlahden Taipaleessa Maskussa, Hempsaaressa Taivassalossa sekä Korpoströmissä ja Iniön Grisslesklobbenilla Paraisilla.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Saaristomeren kansallispuiston ja ulkosaariston alueilla sinilevää on havaittu vähäisiä määriä etupäässä veteen sekoittuneena koko viikon ajan.

Sisävesialueilla runsaasti sinilevää oli viime viikon tapaan Kiskon Kirkkojärvellä Salossa. Vähäisiä määriä levää on havaittu Rymättylän Kirkkojärvellä Naantalissa ja Pyhäjärven Kauttuan havaintopaikalla Säkylässä.

Ely-keskuksesta kerrotaan, että poutainen viikonloppu voi lisätä sinilevien kasvua. Lisäksi tyynellä säällä vesimassaan sekoittuneet levät voivat nousta uudelleen pintaan. Myös tuulen suunnan vaihtuminen voi muuttaa levätilannetta nopeasti. Ely-keskuksen mukaan veden uintikelpoisuus pitää arvioida ensisijaisesti paikan päällä.