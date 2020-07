Kotihoitajana esiintynyt ja ikäihmisten asuntoihin Turussa tunkeutunut mies on saatu kiinni

Poliisi on saanut kiinni ikäihmisten asuntoihin Turussa tunkeutuneen miehen. Lounais-Suomen poliisi tiedotti asiasta tänään.

Kotihoidon työntekijänä esiintynyt mies oli käynyt sisällä kolmessa asunnossa, jotka sijaitsivat Luolavuoren ja keskustan alueella. Miestä on kuulusteltu, ja hän on myöntänyt rikokset. Asiaa on tutkittu kolmena törkeän varkauden yrityksenä.

Poliisi pääsi miehen jäljille omien tutkimustensa perusteella. Esitutkinnan perusteella vaikuttaa siltä, että mies on etsinyt asunnoista lääkkeitä. Toistaiseksi ei ole varmuutta siitä, onko asunnoista anastettu omaisuutta.

Kysymys on noin 30-vuotiaasta, Turun seudulla asuvasta miehestä.

Rikoskomisario Matti Salonen kertoo, että asiasta tiedotetaan seuraavan kerran, kun esitutkinta on edennyt.

