Oluenpanija tavoittelee aina uusia makuja

Turkulainen Jaakko Hartemaa on toiminut oluenvalmistajana ja yrittäjänä Mallassepät-yrityksessään nyt kolmen vuoden ajan. Se, että Hartemaasta tuli oluenpanija, oli sattumaa ja sai alkunsa kaveriporukan haasteesta kymmenisen vuotta sitten.

– Olimme menossa kavereiden kanssa mökille, ja meillä oli kilpailu, että kuka valmistaa mukaan parhaimman käymistuotteen, hän muistelee.

Hartemaa tutustui oluentekoon ja hankki laitteistot, joilla alkoi kokeilla oluenpanemista.

– Oluentekohan ei ole mitenkään mahdottoman vaikeaa, vaikka itsekin luulin, että se on jotenkin hankalaa ja mystistä.

Tuosta kokeilusta sai alkunsa harrastus, joka sittemmin myöhemmin muuttui työksi.

– Silloin hankittu laitteisto, jolla pystyi valmistamaan sata litraa olutta on nykyisin edelleen käytössä yrityksessämme koekeittolaitteistona, Hartemaa sanoo.

Hartemaa on alkuperäiseltä ammatiltaan sähköasentaja, mitä työtä hän on tehnyt 15 vuoden ajan. Alun perin hän epäröi jättää päivätyönsä ja alkaa olutyrittäjäksi.

– Ajattelin, että se pilaisi hyvän harrastuksen, hän toteaa.

Kim Ketonen kuitenkin sai ylipuhuttua ystävänsä yrittäjäksi. Yhteinen Naantalissa toimiva Mallassepät-panimo perustettiin vuonna 2017.

Eikä yrittäjäksi ryhtyminen pilannut Hartemaan intoa oluenpanemiseen.

– Edelleen se jaksaa kiehtoa, ala kehittyy koko ajan ja aina voi kokeilla uusia tuotteita, Hartemaa kuvaa.

Oluenteko on perusperiaatteiltaan helppoa.

– Raaka-aineet ovat yksinkertaisimmillaan vain vettä, mallasta, humalaa ja hiivaa, Hartemaa kertoo.

Variaatioita saadaan esimerkiksi eri hiivalaaduilla tai esimerkiksi paahdetulla maltaalla.

Ensimmäinen vaihe oluenteossa on vierteen keittäminen. Tämän jälkeen vierteeseen lisätään hiiva ja käymisastioissa sen annetaan käydä vähintään viikon ajan.

Lopuksi olut siirretään kirkastankkiin, jossa se kypsyy vielä parin, kolmen viikon ajan.

– Nopeimmillaan tekoon menee siis vähintään neljä viikkoa ennen kuin päästään pullottamaan, Hartemaa kertoo.

Erikoisoluiden kysyntä on kasvanut viime vuosina koko ajan, ja pienpanimoita on perustettu paljon. Hartemaa myöntää, että alalla on jonkin verran kilpailua.

Hän kertoo, että erikoisoluita tehdessä täytyy olla valmis jatkuvasti uudistumaan, sillä ihmiset haluavat maistella aina uusia olutmakuja.

Mallassepillä on kolmen vuoden aikana ollut valikoimissaan jo yli 30 eri tuotetta. Osa tuotteista on toki sellaisia, mitä saatavilla on jatkuvasti, mutta kuukausittain he myös tekevät uusia kokeiluita.

– Tällä hetkellä pinnalla ovat esimerkiksi New England IPA sekä hapanoluet, joissa maistuu jokin marja tai hedelmä, Hartemaa kertoo.

Parasta hänen nykyisessä työssään onkin jatkuva uudistuminen.

– Luovuus on parasta ja se, kun saa tehdä uusia innovaatioita ja kokeilla uusia asioita, hän toteaa.

Mallassepät on mukana Turussa viikon päästä järjestettävillä panimofestivaaleilla, Turun Suurtorilla järjestettävillä Ølfesteillä.

Ølfest 7.–8. elokuuta. Vanha Suurtori, Turku.