Turkulaismies makseli pari vuotta toisen sähkölaskuja – Turku Energia on sotkenut asiakkaat aika ajoin

Vast: Erehtymättömät yritykset

Multa katkaistiin sähkö, kun en ollut maksanut karhuakaan.

Onneksi olin kotona kun sähköt meni ja pääsin asiaa heti selvittämään. Nopeasti kävi selville, että samoin oli käynyt lähiaikoina ainakin kahdelle muulle asukkaalle lähitaloissa.



Soitin sähköyhtiöön uudestaan ja kerroin, että luultavasti vika on Postin ja he uskoivat kun näkivät naapureilla tapahtuneen samoin, kertoivat että voivat kytkeä sähkön takaisin heti, kun olen maksanut sähkölaskun.

Vastasin, että en voi maksaa mitään ennenkuin on sähköt päällä! Sähköt palasivat n. 10 min kuluttua.