Porissa sairaalan dialyysiyksikön työntekijä sairastunut koronavirukseen

Satakunnassa on todettu koronavirustartunta Porin dialyysiyksikön työntekijällä, kertoo Satasairaala maanantaina. Tartunta todettiin sunnuntaina ja se on Satakunnan 69. tapaus.

Sairaalatyöntekijän tartunnanlähde on viikko sitten diagnosoitu potilas. Tapauksen vuoksi 13 henkilöä on asetettu karanteeniin. Altistuneista yhdeksän on sairaalan henkilökuntaa. Satasairaala kertoo, että dialyysin toimintaa voidaan jatkaa normaalisti tehostetuilla varotoimilla.

