Kauppakamari: Turun seudulla pulaa työntekijöistä – "Valmistuvat ovat vuosi vuodelta huonommilla eväillä varustettuja”

Turun seudulla on pulaa työvoimasta, joka mahdollistaisi yritysten kasvun, tiedottaa Turun kauppakamari. Koulutustarjonta ei aina myöskään vastaa alueen yritysten tarpeisiin.

Yritysten tarpeet vaihtelevat eri aloilla. Turun kauppakamarin keväällä toteuttamassa kyselyssä esimerkiksi rakennusalan yrityksistä jopa 40 prosenttia ilmoittaa, että saatavilla oleva työvoima ei mahdollista yrityksen kasvua. Yritykset kaipaisivat muun muassa työnjohtajia, asentajia ja suunnittelijoita. Projektinjohtotaitoisista ja nuorempien kouluttamiseen kykenevistä osaajista on rakennusalalla selkeä pula.

Teollisuudessa yritysten tarpeita vastaamaton koulutustarjonta nousee merkittävimmäksi haasteeksi. Yritykset etsivät muun muassa ammattikoulusta valmistuneita metallialan osaajia, asentajia ja hitsaajia.

Yli puolet Turun kauppakamarin jäsenistä on kuitenkin sitä mieltä, että alueen työnhakijoiden koulutustaso ja osaaminen vastaavat melko hyvin yritysten tarpeita. Osaajia ei vain ole tarpeeksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Rakennusalan tilanne on muita aloja hankalampi. Yli puolet kauppakamarin kyselyyn vastanneista toteaa, että hakijoiden koulutustaso ja osaaminen vastaavat huonosti yritysten tarpeita. Moni vastaaja kertoo, että tarjolla on enimmäkseen vastavalmistuneita, joiden osaaminen ei riitä, vaan yrityksen on koulutettava nuorta vielä runsaasti.

– Koulusta valmistuvat ovat vuosi vuodelta huonommilla eväillä varustettuja, toteaa yksi rakennusalan toimija.

– Valtaosa ammattiosaamisesta puuttuu, ja koulutus ammattiin jää yrityksille, sanoo toinen.

Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo muistuttaa, että Turun seudun koulutusorganisaatiot ovat tärkeitä alueen yrityksille. Hänen mukaansa toimiala- ja ammattirakenteiden muuttuessa koulutustarjontaa on sopeutettava vallitsevaan tilanteeseen sopivaksi. Se edellyttää joustavuutta valtakunnan päättäjiltä, sillä tutkinnonanto-oikeuksien saaminen on ison työn takana.

– Uudet tutkinnonanto-oikeudet DI- ja proviisorikoulutuksessa ovat hienoja avauksia, mutta sellaisia ja etenkin joustavuutta tarvitaan lisää, Leiwo toteaa.

Lue lisää: Åbo Akademi saa proviisorikoulutuksen, mutta oikeustieteen maisterikoulutus jää haaveeksi