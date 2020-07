Liikennekatkos Houtskari–Iniö lautalla – perjantain ajovuorot peruttu

Yhteyslautta Antoniassa on teknisiä ongelmia ja lautta seisoo tällä hetkellä Dalenissa Iniössä. Finferries kertoi sivullaan torstaina, että liikenne on keskeytetty. Perjantain ajovuorot on peruttu. Lauantaina pyritään liikennöimään normaalin aikataulun mukaisesti.

Saariston Rengastietä Houtskari–Iniö välillä liikennöivä Antonia seisoo teknisen vian vuoksi.

Asiasta tiedottaa myös Twitterissä vesiliikenteen aikatauluja tarjoava Lautta.net.

Juttua päivitetty 24.7. kello 8.15: Perjantain ajovuorot peruttu.