Lounais-Suomen sinilevätilanne pysynyt melko rauhallisena

Kuluneella viikolla Lounais-Suomen sinilevämäärät ovat pysyneet pääosin edellisen viikon tasolla, tiedottaa ELY-keskus. Viileä sää on rauhoittanut levien kasvua ja voimakkaat tuulet ovat hajottaneet yhtenäiset levälautat. Meri- ja sisävesialueilla sinilevää on havaittu etupäässä vähäisiä määriä, mutta muutamia runsaitakin levähavaintoja on tehty.

Merialueilla Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla sinilevää on havaittu vähäisiä määriä Rauman edustalla Otanlahdella, Luvialla Mustakarin havaintopaikalla, Paraisilla Korpoströmin, Seilin ja Seilin intensiiviaseman havaintopaikoilla, Naantalin Kirkonsalmella sekä Kustavissa Iniönaukon Laupusten ja Kustavin havaintopaikoilla.

Runsas levähavainto on tehty Mannervedellä Iso Marjakarin havaintopaikalla. Rotarien leväseurannassa Lounais-Suomen alueella on havaittu vähäisiä määriä sinilevää Taivassalon Hempsaaren havaintopaikalla, Naantalissa Kultarannassa, Virvenlahdella sekä Pölläniemessä, ja Paraisilla Korpoströmin, Airiston, Anisofjärdenin sekä Sattmarksholmenin havaintopaikoilla. Alkuviikolla veteen sekoittunutta levää havaittiin vähäisiä määriä koko ulkosaariston alueella.

Sisävesialueilla ELY-keskuksen havaintopaikoilla runsas määrä levää on havaittu Salossa Kiskon Kirkkojärvellä ja vähäisiä sinilevähavaintoja on tehty Säkylän Pyhäjärvellä Katsimaan havaintopaikalla sekä Naantalissa Rymättylän Kirkkojärvellä. Rymättylän Kirkkojärveltä on Järvi-meriwikiin kirjattu vähäinen sinilevähavainto myös kansalaishavaintona. Lisäksi alkuviikosta ELY-keskukseen ilmoitettiin runsas levähavainto Salon Määrjärven itäosista.

Epävakaisina jatkuvat säät todennäköisesti hillitsevät sinilevien kasvua, mutta tyyninä päivinä vesimassaan sekoittuneet levät voivat nousta uudelleen pintaan. Sinilevätilanne voi myös muuttua hyvin nopeasti tuulen suunnan vaihtuessa, minkä vuoksi esimerkiksi veden uintikelpoisuus tulee aina arvioida ensisijaisesti paikan päällä.

Vähäinen määrä sinilevää ei yleensä ole este veden käyttämiselle, kunhan veden käyttöön kiinnittää erityistä huolellisuutta. Vettä ei tule niellä ja uimisen jälkeen on suositeltavaa peseytyä iho-oireiden välttämiseksi.

Vettä, jossa on silminnähden runsaasti sinilevää, ei pidä käyttää talousvetenä, saunavetenä tai syötävien kasvien kasteluvetenä eikä se sovellu uimiseen.

Lapsien ja lemmikkien päästämistä sinileväpitoiseen rantaveteen on syytä välttää, sillä lapset ja lemmikit voivat juoda sinileväpitoista vettä.

Sinileväkukinta näkyy aluksi vedessä vihertävinä tikkuina, hippusina tai palleroina. Lopulta sinilevä kohoaa veden pinnalle muodostaen viiruja ja lauttoja. Rantaan kasautuessaan sinilevä saattaa muodostaa paksun kerroksen, joka kuivuessaan muuttuu sinivihreäksi. Sinilevistä muodostuneet lautat tai massat hajoavat kepillä koskettaessa hippusiksi, eivätkä takerru tikkuun.