Viikonlopun naapurustosuunnistuksessa voi tutustua vähemmän tunnettuihin Turun kohteisiin

Turussa järjestetään naapurustosuunnistus viikonloppuna. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran kesäkuussa, ja nyt se järjestetään uudelleen yleisön pyynnöstä.

Tapahtuman toteuttaja on turkulainen Know Your Hoods -yritys, joka on eri asuinalueita ja naapurustoja esittelevä verkkopalvelu. Naapurustosuunnistuksessa osallistujat pääsevät seikkailemaan kiehtovissa paikoissa eri puolilla Turkua.

– Tänä kesänä on loistava tilaisuus heittäytyä turistiksi omassa kotikaupungissaan ja löytää uniikkeja ja vähemmän tunnettuja kohteita. Tulevan naapurustosuunnistuksen kiehtovimpia kohteita ovat mielestäni Mälikkälän metsä ja Vätin Pirunmäellä sijaitsevat talvisodan aikaiset betonibunkkerit, kertoo Know Your Hoodsin toteutuksesta vastaava Susanna Lahtinen.

Suunnistajat kiertävät eri rasteja, vastaavat kysymyksiin ja sitä kautta osallistuvat palkintojen arvontaan. Naapurustosuunnistus on osa kesän aikana pääosin verkossa toteutettavaa Naapurustoviikot-tapahtumasarjaa, jonka tavoitteena on esitellä Turun monipuolisia naapurustoja ja vahvistaa kotiseuturakkautta.

Tapahtumaan tulee ilmoittautua etukäteen. Kesäkuun tapahtumaan ilmoittautui 200 suunnistajaa.