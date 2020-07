Nousiaisten värjääntyneen veden näytteissä ei merkkejä bakteereista – samean veden käyttöä silti vältettävä talousvetenä ja pesukoneissa

Turun Sanomat, Nousiainen

Nousiaisissa säpsäyttänyt vesijohtoveden värjääntyminen ei ole alustavien näytetulosten perusteella aiheuttanut terveyshaittaa. Nousiaisten kunta tiedotti tiistaina vesijohtoveden värihaitasta Valpperin suunnasta keskustaan päin Kirkonseudun alueella ja kehotti välttämään veden käyttöä Värjäytymisen syynä oli Valpperin runkolinjasta liikkeelle lähtenyt rauta- tai mangaanisakka.

Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuolto otti tiistaina samentuneesta vesijohtovedestä veden laatua mittaavat vesinäytteet.

Terveystarkastaja Riitta Laaksosen mukaan keskiviikkona valmistuneiden alustavien näytetulosten mukaan vedessä ei ole viitteitä bakteeriperäisestä likaantumisesta.

Osa näytetuloksista valmistuu myöhemmin.

– Alustavat tulokset ovat puhtaat koliformisten bakteerien ja e.colin osalta. Huomenna torstaina valmistuvat näytetulokset enterokokkien osalta, Laaksonen kertoo.

Hänen mukaansa tulokset veden mangaani-ja rautapitoisuuksista selviävät vasta ensi viikolla.

Laaksosen mukaan värjääntynyttä vesijohtovettä ei pidä käyttää talousvetenä eli juoda tai käyttää ruuanlaitossa, vaikka virallista käyttökieltoa terveysviranomaiset eivät langettaneet.

– Esteettisesti ruskea vesi on sellaista, että se tuskin houkutteleekaan juomaan. Jos vedessä on sakkaa ja selkeitä värimuutoksia, sitä ei pidä juoksuttaa omiin kiinteistöihin.

Mikäli vedessä ei ole värihaittaa, sitä voi käyttää Laaksosen mukaan normaalisti.

Ruskeaksi värittynyttä vettä ei pidä valuttaa keittiön ja kylpyhuoneen hanoista, koska sakkahiutaleet tukkivat suodattimet ja termostaattihanojen sihdit, sanoo Nousiaisten tekninen johtaja ja Nousiaisten Vesi Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Rauvola.

– Kiinteistöillä on syytä juoksuttaa vettä ensin kastelupostista, autotallin hanasta tai muusta tavallisesta hanasta, kunnes vesi on kirkasta. Pyykinpesukoneita tai astianpesukoneita ei kannata käyttää, ennen kuin vesi on kirkastunut, Rauvola neuvoo.

Hänen mukaansa rautapitoinen vesi voi värjätä valkopyykin violetiksi.

Mangaania ja rautaa esiintyy korkeina pitoisuuksina tyypillisesti kaivovesissä. Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman laatuvaatimuksen mukaan vesihuoltoyhtiön jakamassa talousvedessä mangaania ei saisi olla yli 50 mikrogrammaa litraa kohden.

Liiasta juomaveden mangaanista saattaa olla terveyshaittaa, mutta Laaksosen mukaan kyse on tällöin pitkäaikaisvaikutuksista eikä kerta-altistuksesta.

- Haittaa voi tulla, jos kovin mangaanipitoista vettä juo toistuvasti pitemmän aikaa.

Rauvolan mukaan putkistosta irtoavaa sakkaa liikkuu toisinaan vesilaitosten linjoilla.

Valpperin tapauksessa syytä liikkeellelähtöön ei vielä tiedetä, mutta Rauvola epäilee voimakasta virtausta putkistossa.

– Virtauksen voi aiheuttaa paineisku tai iso kulutuspiikki, kuten uima-altaan täyttö.

Vesivuoto on virtaamaseurannassa poissuljettu eikä kyse ole korjausten aiheuttamista paineenvaihteluista.

Vesiyhtiö huuhteli putkistoa keskiviikon vastaisen yön Vahdontien alueella ja Rauvolan mukaan vesi vaikutti kirkastuneen.

– Toivon mukaan kyse on vain pienestä sakkakertymästä, koska vaikutuksia näkyi nopeasti.