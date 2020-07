Turussa kaupunkilaisten testattavana kymmenen Fölin sähköpyörää

Turun keltaisten kaupunkipyörien eli fölläreiden joukkoon on tullut kokeiluun kymmenen sähköpyörää. Väritykseltään sinikeltaiset sähköpyörät on Turun kaupungin mukaan tarkoitus liittää pysyväksi osaksi kaupunkipyöräjärjestelmää. Nyt käynnissä oleva sähköpyöräkokeilu on osa kestävän liikkumisen kehittämistä Turussa.

– Sähköpyöräily on kasvanut merkittäväksi ilmiöksi eri puolilla maailmaa. Haluamme tarjota turkulaisille mahdollisuuden kokeilla tätä kätevää ja trendikästä kulkutapaa. Meille on myös tärkeää saada käyttäjiltä palautetta, kertoo Föli-fillareita koordinoiva Katariina Salokannel Turun kaupungilta.

Pyörän sähkömoottori käynnistyy, kun pyörällä poljetaan ja sammuu automaattisesti 25 kilometrin tuntivauhdissa. Tämän jälkeen polkija vastaa itse nopeuden kasvattamisesta. Sähköpyörissä on ainoastaan käsijarrut. Sähköpyöriä ei kuitenkaan lukita samoin kuin tavallisia kaupunkipyöriä. Sähköpyörien lukko on takapyörässä ja se lukitaan aseman viereen.

Sähköpyörän saa käyttöön Fölin matkakortilla. Sekä tavallisten että sähköavusteisten kaupunkipyörien käyttöoikeus sisältyy maksutta useimpiin Fölin kausikortteihin.

Sähköpyörät ovat kaupunkilaisten testattavina heinäkuusta joulukuuhun.

Heinä–elokuussa Fölin pyöräjärjestelmä saa myös uusia asemapaikkoja. Pop-up-asemia testataan Ruissalon kansanpuistossa vesibussin päätepysäkin läheisyydessä sekä Saaronniemen leirintäalueen parkkipaikan yhteydessä.

Turun Tuomiokirkon edustalla ollut kaupunkiyöräasema on siirtynyt yhteisterassialueen tieltä Akatemiatalon edustalle.