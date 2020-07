Kuralan Kylämäen kesä on ollut viime vuotta vilkkaampi

Kun viime vuoden kesäkuussa Kuralan kylämäessä kävi 14 300 asiakasta, tämän vuoden kesäkuussa kävijämäärä on ollut 17 200.

– Koronasta huolimatta kävijämäärät ovat olleet kasvussa – tai todennäköisesti jopa koronan ansiosta, Turun museokeskuksen tutkija Leena Tiilikainen pohtii.

Hän uskoo, että kävijämäärän nousun syynä on se, että laaja maalaismainen alue on helppo ja turvallinen käyntikohde myös korona-aikaan.

– Täällä ei ole pakko ollenkaan käydä sisätiloissa, voi kierrellä vaikka pelkästään ulkotiloissa, hän sanoo.

Tiilikainen on huomannut, että tänä kesänä kävijöissä on ollut erityisen paljon lapsiperheitä.

– Paljon on käynyt ihan pikkulapsiperheitä. On meillä edelleen paljon vakioasiakkaina iäkkäämpiäkin ihmisiä lähiseudulta, mutta moni iäkäs on nyt varovainen ja kuuluu riskiryhmään, joten heitä on ollut vähemmän ja lapsiperheitä taas enemmän, Tiilikainen kertoo.

Koronan myötä Kylämäessä on tehty tänä kesänä joitain erikoisjärjestelyjä. Iso-Kohmon taloon on tehty kiertosuunta, jossa kahdesta ulko-ovesta mennään nyt toisesta sisään ja toisesta ulos.

– Näin on helpompi kulkea kohtaamatta niin paljon muita ihmisiä, Tiilikainen sanoo.

Kesä–heinäkuun ajan pihapiirin lasten leikkitupa ja -kauppa ovat olleet poissa käytöstä, mutta tulossa jälleen toimintaan elokuun alusta. Myös ohjelmassa on ollut joitain muutoksia.

– Opastuksia, tapahtumia ja työpajoja ei ole järjestetty ollenkaan kesä–heinäkuussa. Kun yleensä keskiviikkoisin emännät ovat tehneet tuvassa jotain teeman mukaista työtä, tänä kesänä olemme tehneet hommia joustavammin ja sään mukaan, Tiilikainen kertoo.

Tänäkin kesänä Kylämäen emäntäväen on voinut nähdä tekemässä tuvassa ruokaa, keittämässä pihamaalla saippuaa tai tekemässä puutarhatöitä.

Myös kokeiluverstaan toiminta on siirtynyt tänä kesänä itse verstaalta enemmän ulkotiloihin.

Elokuussa toiminnassa on tarkoitus siirtyä entistä enemmän normaaliin ohjelmistoon.

– Emäntien erikoisaskareita pääsee elokuussa keskiviikon sijaan seuraamaan lauantaisin. Ensimmäisenä lauantaina tehdään mehua, toisena tutustutaan 1950-luvun uutuuslaite painekeittimeen, kolmantena säilötään ja elokuun viimeisenä lauantaina leivotaan ruisleipää, Tiilikainen kertoo.

Ville-Veikko Kaakinen Kuralan Kylämäessä pääsee kurkistamaan elämään 1950-luvulla. Tänä kesänä paikassa voi nähdä kanoja, lampaita ja lehmiä.

Kesän alussa Kuralan Kylämäestä ilmestyi uusi opaskirja, jota voi hankkia paikan päältä.

– Se ei ole sellainen opas, joka kädessä kierretään museoaluetta, vaan laajempi, 130 sivuinen teos, jossa kerrotaan esimerkiksi paikan historiasta. Teos on ilmestynyt kolmella kielellä, Tiilikainen kertoo.

Jo aiemmin Turun museokeskukselta on ilmestynyt opaskirjat Apteekkimuseosta, Biologisesta museosta, Turun linnasta ja Luostarinmäestä. Kuralan Kylämäen kirja kuuluu samaan sarjaan näiden opusten kanssa.

Tänä vuonna Kuralan Kylämäessä voi taas pitkästä aikaa nähdä myös lehmiä. Viimeksi lehmiä on ollut Kylämäen laitumella seitsemän vuotta sitten. Lehmien lisäksi pihassa tepastelee kukko ja kaksi kanaa.

Tänä kesänä paikassa toimii uusi eläinyrittäjä, minkä myötä myös lampaat ovat vaihtuneet edellisvuotisista.

– Nyt täällä on suomenlampaita, ahvenanmaanlampaita sekä gotlanninlampaita, jotka kaikki ovat perinteisiä lammasrotuja, Tiilikainen kertoo.