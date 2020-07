Stand up -komiikka antoi Tomi Haustolalle kanavan saada äänensä kuuluviin

Kevät on ollut hiljaista aikaa kaikille esiintyjille, niin myös stand up -koomikoille. Tomi Haustola on käyttänyt ajan uuden materiaalin kirjoittamiseen.

– Olen kirjoittanut paljon uusia juttuja, ja olemme muiden koomikoiden kanssa olleet etänä yhteydessä ja hioneet materiaalia kimpassa, Haustola kertoo.

Hän on odottanut kovasti jo yleisön eteen pääsemistä.

– Tauon jälkeen tuntui, että osaankohan enää edes mitään, mutta esiintyminen on kuin pyörällä ajaminen. Esiintyminen on nyt tosi nautinnollista, kun kaikki ovat niin fiiliksissä. Huomaa, että esiintyjät sekä yleisö ovat kaivanneet livekeikkoja, Haustola toteaa.

Tomi Haustola on työskennellyt täyspäiväisenä stand up -koomikkona viimeiset kuusi vuotta. Sitä ennen hän opiskeli tietotekniikan diplomi-insinööriksi ja työskenteli tutkijana.

– Olin jo pitkään rakastanut stand upia ja katselin sitä lähes päivittäin. Samaistuin siihen maailmaan ja ajattelutapaan. Ajattelin, että minun on pakko kokeilla, ja pitkän pohdinnan jälkeen menin viikonloppukurssille vuonna 2009.

Jo ensimmäinen oma hetki lavalla vei Haustolan mennessään.

– En ikinä unohda sitä tunnelatausta, mikä tuli, kun ensimmäisellä keikalla yleisö nauroi ensimmäiselle omalle vitsilleni.

Hän kokee stand upin antaneet hänelle väylän saada oma äänensä kuuluviin.

– En aiemmin ajatellut olevani koomikko. Lapsena en ollut se äänekäs tyyppi – päinvastoin. Ideoita minulla on ollut aina ja koen, että stand up antoi minulle tilaa ja kanavan tuoda juttuni esiin, Haustola toteaa.

Lavalla kuultavia juttuja hän kirjoittaa kaikesta, mikä puhututtaa tai koskettaa.

– Kirjoitan juttuja kaikesta, mikä resonoi. Usein ne liittyvät omaan käyttäytymiseeni ja hyvin arkisiin asioihin ja huomioihin. Usein ruokapöytäkeskustelut kavereiden kanssa ovat antoisia.

Stand upin lisäksi Haustola toimii käsikirjoittajana Ylen Noin viikon studio -ohjelmassa.

– Siinä kirjoitan vitsejä uutisista, joten samoista aiheista en enää jaksa puhua stand up -keikoilla. Muuten mielestäni kaikkia aiheita voi käsitellä stand upissa. En ole rajannut mitään aiheita pois, mutta asioita tulee lähestyä aina oikeasta kulmasta. Rasismista voin puhua keikalla, mutta en koskaan rasistisesti, Haustola sanoo.

Haustola kertoo, että hänen esityksensä elää aina yleisön mukaan. Vaikka esityksen runko on mietitty valmiiksi, on tilaa aina improvisaatiolle.

– Haluan luoda esityksestä aina oman hetkensä. Toisinaan yleisö haluaa vain istua ja kuunnella ja toisinaan taas osallistua tosi paljon. Teen improvisaation yleisön kanssa aina niin paljon kuin vain syntyy – se on parasta.

Haustola laskeskelee, että hänellä on takanaan jo 1 500 keikkaa. Vuosien aikana Suomen kaupungit ovat tulleet tutuksi.

– Elämäni ensimmäisten 25 vuoden aikana olin kotikaupunkini Suolahden lisäksi käynyt paristi Tampereella ja Rovaniemellä. On siis ollut ihan virkistävää kiertää Suomea, Haustola hymyilee.

Turun keikoilla koomikolla oli aluksi haastavaa.

– En tiedä miksi, mutta Turku oli minulle pitkään vaikea paikka, ja keikat eivät tahtoneet täysin onnistua. Sitten kerran päätin pistää puvun päälle ja siinä oli jotain taikaa, koska sen jälkeen Turun keikat ovat olleet ihan parhaita, Haustola kertoo.

Nähdäänkö puku päällä myös Logomon terassikeikalla?

– Vaikka olisi kuinka lämmin ilta, niin ainakin puvuntakki on oltava päällä, ettei taika katoa, Tomi Haustola naurahtaa.

Logomon terassikesä – Stand Up, Terde! -show 30.7. klo 20.