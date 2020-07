Veden käyttöä pyydetään välttämään Nousiaisissa, mikäli siinä on värjäymää

Valpperin runkolinjassa on rauta- tai mangaanisakkaa liikkeellä, tiedottaa Nousiaisten kunta. Mikäli vedessä on värjäymää, sen käyttöä pyydetään välttämään.

Maanantai-iltana Valpperin suunnalta alkaen Nousiaisten keskustaan päin on todettu vesijohtoveden voimakas värihaitta. Syyksi tähän on todettu Valpperin runkolinjasta liikkeelle lähtenyt rauta- tai mangaanisakka.

Sakka on liikkunut Valpperin suunnalta keskustaan päin. Sen liikkeellelähdön syytä ei vielä tiedetä, mutta mahdollista on, että sen on saanut aikaan esimerkiksi voimakas veden virtaus putkistossa.

Mikäli kiinteistön vedessä on havaittavissa selvä värihaitta, tulee alueella pyrkiä mahdollisimman vähäiseen vedenkäyttöön, sillä sakka tukkii suodattimet ja termostaattihanat.

Syytä ongelmaan selvitetään parhaillaan ja putkisto pyritään huuhtelemaan. Nousiaisten vesi ottaa vedestä näytteet ja ilmoittaa tuloksen heti, kun laboratoriotulokset saadaan.