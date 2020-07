Reilu viikko sitten Naantalissa hurjastellut nelikymppinen mies vangittiin tiistaina muun muassa tapon yrityksestä epäiltynä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus määräsi miehen vangittavaksi myös kahdeksasta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Itse vangitsemisoikeudenkäynti pidettiin salaisena. Asiakokonaisuuden tutkinta on alkuvaiheessa. Poliisi selvittää muun muassa miehen motiivia.

42-vuotias mies päätyi viranomaisten hoteisiin perjantaina 10. heinäkuuta vauhdikkaan pakomatkan jälkeen. Dramaattinen tapahtumaketju sai alkunsa, kun poliisille tehtiin useita ilmoituksia holtittomasti ajavasta kuljettajasta. Ilmoituksia tuli niin Aurasta, Raisiosta kuin Naantalistakin.

Ilmoittajien mukaan kuljettaja oli ajanut kovaa vauhtia, ajautunut välillä vastaantulijoiden kaistalle ja osunut muihin autoihin.

Tilannetta tarkastamaan lähtenyt poliisipartio huomasi kuljettajan, kun hän ajoi kovaa vauhtia partiota vastaan Naantalin Rymättyläntiellä. Mies oli vähällä osua poliisiautoon. Luonnonmaan kohdalla poliisit yrittivät pysäyttää pakettiautoa piikkimatolla, mutta mies onnistui kiertämään maton pientareen kautta ja jatkoi kohti Naantalin keskustaa.

Armonlaaksontien ja Ruonan yhdystien risteyksessä matka lopulta tyssäsi, kun kuljettaja törmäsi vastaantulijoiden kaistalla risteyksessä olleisiin autoihin.

Poliisin mukaan turmassa oli osallisena kahdeksan ihmistä neljässä ajoneuvossa. Kolme henkeä kuljetettiin sairaalaan, muut hakeutuivat hoitoon muilla kyydeillä. Poliisi pidätti pakettiauton kuljettajan onnettomuuspaikalla.

Alun perin kuljettajaa epäiltiin muun muassa törkeästä liikenteen vaarantamisesta ja törkeistä vammantuottamuksista.

Poliisilla on tiedossa kaikkiaan 19 vakavaan vaaraan altistunutta henkilöä, joista neljä on lapsia. Karkumatkan aikana mies vaurioitti useita autoja. Poliisi on selvittänyt yhteensä yhdentoista auton osallisuuden tapahtumiin. Törkeitä vaaratilanteita tapahtui poliisin tiedotteen mukaan muun muassa Särkänsalmen sillalla ja Kuparivuoren tunnelissa.

Juttua päivitetty poliisin tuoreilla tiedoilla vaaratilanteista ja tutkinnasta 22.7.