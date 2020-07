Turun lentokenttä vilkastuu jälleen uusilla reittilennoilla Latvian Riikaan.

Aiemmin jo kesäkuussa käynnistyivät Wizz Airin lennot Puolan Krakovaan, Gdanskiin ja Varsovaan sekä Liettuan Kaunasiin. 12. heinäkuuta unkarilainen lentoyhtiö Wizz Air aloitti lennot Turusta Kyproksen Larnakaan.

Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic jatkaa lentojaan Turusta Riikaan aamulennoilla ja luopuu vanhemmasta laivastostaan, joilla yhtiö on lentänyt Turkuun. Ensimmäinen lähtö Riikaan on luvassa 21.heinäkuuta. Reittiä Air Baltic lentää ainoastaan uudella Airbus A220-300 -suihkukoneella. Koneessa on suurempi kapasiteetti, mistä johtuen vuoromäärä putoaa viime kesäisestä yhdestätoista viikkovuorosta seitsemään ja myöhemmin talvikaudella kuuteen.

Myös paluulennot Riikasta Turkuun avataan uudelleen.

– Toiveena on palauttaa jokapäiväiset lennot Riikaan ja takaisin lomakauden jälkeen. Se riippuu matkustajamääristä, sanoo Turun lentoaseman päällikkö Juha Aaltonen.

Elokuusta lähtien Turusta lennetään jo yhdeksään kohteeseen Euroopassa.

Turun lentoasema on ollut jo useita vuosia Suomen toiseksi vilkkain kansainvälinen lentoasema niin matkustajamäärillä kuin reittitarjonnalla mitattuna.

– Turku–Riika-yhteys on tärkeä elinkeinoelämän ja matkailun näkökulmista. Sen kautta Euroopan matkakohteet on nopeasti saavutettavissa ilman Helsinki-Vantaan välilaskua ja vastaavasti ulkomaalaiset matkailijat pääsevät taas suoraan Turkuun, kertoo Turun kaupungin yhteysjohtaja Antti Kirkkola.

13. heinäkuuta matkailu vapautui ensisijaisesti maista, joissa uusia koronavirustartuntoja on viimeisen kahden viikon aikana todettu enintään kahdeksan tapausta 100 000 henkilöä kohden. Tämä tarkoittaa, että näistä maista saapuvien matkustajien ei tarvitse noudattaa Suomeen saapuessa omaehtoista karanteenia tai kulkea sisärajatarkastuksen kautta. Matkailun vapauttamista harkitaan myös maista, joissa koronavirustartuntojen määrä on selkeästi vähentynyt ja jatkuvasti laskussa.

Suomen ulkoministeriöstä muistutetaan, että eri maissa on voimassa eritasoisia karanteenimääräyksiä ja matkustusrajoituksia, ja matkustaminen itsessään lisää tartuntariskiä.