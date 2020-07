Poliisi pyytää havaintoja Varissuolla tapahtuneesta pahoinpitelystä ja ryöstöstä

Lounais-Suomen poliisilla on tutkittavana törkeä ryöstö, joka on tapahtunut sunnuntaina 12.heinäkuuta aamuyöllä Turussa Varissuolla. Tarkempi paikka on Annikanpolun ja Kraatarinkadun risteyksessä, Turun kansainvälisen koulun edessä. Poliisi tiedottaa rikoksen tapahtuneen kello 03:20–03:40 välisenä aikana.

Poliisin mukaan mieshenkilöä on tilanteessa pahoinpidelty aiheuttaen vakavia vammoja ja hänen omaisuuttaan on anastettu.

Poliisi on esitutkinnan aikana ottanut kiinni rikoksesta epäiltynä kolme miestä ja yhden naisen. Yksi epäillyistä on edelleen vangittuna.

Poliisi pyytää tapahtuman silminnäkijöitä ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.