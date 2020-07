Puiden leikkaus haittaa liikennettä Luolavuorentiellä

Maanantaina aloitettu katupuiden hoitoleikkaus muuttaa liikennejärjestelyjä Luolavuorentiellä. Puita leikataan kuluvan viikon aikana Kunnallissairaalantien ja Vähäheikkiläntien välisellä osuudella.

Yksi ajokaista on työmaan kohdalta pois käytöstä ja alueen nopeusrajoitus on alennettu 30 kilometriin tunnissa. Kevyt liikenne ohjataan liikkuvan työmaan kohdalta tien toiselle puolelle. Paikalla on liikenneopasteet.

– Työmaa liikkuu ensin Vähäheikkiläntieltä kohti Kunnallissairaalantietä ja tämän puolen valmistuttua Kunnallissairaalantieltä kohti Vähäheikkiläntietä, Turun liikennekeskus kertoo tiedotteessaan.

Keskus muistuttaa muun liikenteen seassa liikkuvista työkoneista.