Viemärityö katkaisee ajokaistan Pitkämäessä parin kuukauden ajaksi

Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee toisen ajokaistan Vehkaniitunkadulla maanantaiaamusta alkaen. Tarkempi paikka on välillä Pitkämäenkatu ja Heinäkarinkatu. Heinäkarinkadulla toinen ajokaista on suljettu kadun loppupäästä. Työ kestää 18.syyskuuta asti. Alueelle asetetaan poikkeava nopeusrajoitus 30 kilometriä tunnissa. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.