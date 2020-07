Miltei päivän ajan Piikkiössä on huolestuttanut asukkaita matala vedenpaine tai sitten vettä ei ole tullut putkista laisinkaan. Ongelmat ovat koskettaneet satoja asukkaita. Ensimmäiset ongelmat veden jakelussa huomattiin perjantai-illalla, jolloin Kirismäen alueella oli huono vedenpaine.

Kaarinan kaupungin teknisestä päivystyksestä kerrotaan, että Hakaniityntien päässä oli putki pamahtanut ja vedet olivat virranneet tielle.

Kaarinan kaupunki ei ole tiedottanut asiasta mitään.

Teknisestä päivystyksestä kerrotaan että ongelman kimppuun päästiin lauantaiaamuna. Päivystyksen mukaan vika on saatu lauantaina alkuillasta korjattua. Päivän aikana on jouduttu sulkemaan venttiileitä, minkä johdosta joiltain alueilta vedentulo oli lakannut. Verkostossa on huuhtelu meneillään ja kaikki liitokset ovat kohdillaan. Jos vedessä ilmenee sameutta, sitä kannattaa juoksuttaa.

Kaupungin teknisen päivystyksen mukaan sadat alueen asukkaat ovat olleet yhteyksissä vedenjakelun ongelmista. Monet alueen asukkaat ovatkin hakeneet vettä kaupasta tai sukulaisten luota.