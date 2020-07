Sinilevä lisääntynyt kuluneella viikolla Varsinais-Suomessa – levähavainnot tehty näillä rannoilla

Sinilevää on havaittu Lounais-Suomessa kuluneella viikolla enemmän lämpimän ja aurinkoisen sään seurauksena. Merialueilla levähavainnot ovat vähäisiä, mutta sisävesialueilla on tehty myös erittäin runsaita sinilevähavaintoja.

Varsinais-Suomen merialueilla runsaasti sinilevää on havaittu rotarien leväseurannassa Paraisilla Lilltervon sekä Lilla Ekholmenin havaintopaikoilla sekä Kemiönsaarella Hitis Bärskärretissä.

Vähäisiä sinilevähavaintoja on tehty Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla Mynälahden sisäosissa Kärmäläisen havaintopaikalla, Naantalin Kirkonsalmella ja Paraisilla Seilin havaintopaikalla. Vähäinen määrä levää löytyi myös rotarien havaintopaikoilta Paraisten Korpoströmissä, Airistolla ja Närmaholmenilla sekä Kemiönsaarella Örön venesatamassa ja Naantalissa Pölläniemen havaintopaikalla.

Sisävesialueilla ELY-keskuksen vakioseurannassa sinilevää havaittiin erittäin runsas määrä Salossa Kiskon Kirkkojärvellä ja Naantalissa Rymättylän Kirkkojärvellä. Vähäisiä sinilevähavaintoja on tehty Säkylän Pyhäjärvellä Kauttuan ja Katismaan havaintopaikoilla.

Suomen ympäristökeskuksen valtakunnallisen leväkatsauksen mukaan sinilevien määrä on jonkin verran lisääntynyt viime viikosta. Tavallisesti sinilevien määrä on suurimmillaan Suomen merialueilla heinäkuun lopulla ja elokuun alussa, joten tilanne on ajankohtaan nähden tyypillinen. Kuitenkin vuosiin 1998–2019 verrattuna rannikon sinilevähavaintojen määrä on alhaisempi kuin keskimäärin samana ajankohtana.

Jos lämmin ja aurinkoinen sää jatkuu viikonlopun yli, se voi lisätä sinilevää Lounais-Suomen alueella, mutta leväkukintoihin vaikuttavat myös muut sääolot. Levätilanne voi muuttua yllättäen tuulen suunnan vaihtuessa, minkä vuoksi veden kelpoisuus kannattaa arvioida paikan päällä.

Vähäinen sinilevämäärä ei estä veden käyttöä, mutta se silti vaatii huolellisuutta. Esimerkiksi vettä ei tule niellä ja uimisen jälkeen kannattaa peseytyä. Jos vedessä on runsaasti sinilevää, sitä ei voi käyttää talousvetenä, kasvien kasteluvetenä eikä siinä kannata silloin uida. Jos levää esiintyy, lapsia ja lemmikkejä ei kannata päästä rantaveden tuntumaan.