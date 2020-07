Gallup: Aiotko matkustella tänä kesänä, kun maiden rajat avautuvat?

”En tasan matkusta. Olen kesäisin käynyt yleensä Ruotsissa kummitätini luona, joka on siellä vanhainkodissa, mutta nyt en sinne pääse. Mielestäni rajoja on pakko pikku hiljaa alkaa avata, eikä se minua pelota.”

Anne Lahtonen,

Turku

Eero Saarikoski Anu Toivonen

”En aio. Yleensä ollaan käyty lasten kanssa kesällä päivä tai pari Tukholmassa, mutta nyt jää sekin väliin. Maiden rajojen avaaminen ei ole hyvä juttu, se tapahtui aivan liian pian.”

Anu Toivonen,

Pöytyä

Eero Saarikoski Olli Törmäkangas

”Kotimaassa on tarkoitus matkustaa. Meiltä jäi Italian matka nyt väliin koronan takia. Rajojen avaaminen on hyvä juttu, kunhan se perustellaan hyvin ja tehdään varovasti sellaisiin maihin mihin se on turvallista.”

Olli Törmäkangas,

Turku