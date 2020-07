Tästä on Eeva Lapin pienet saaret tehty: Miniatyyritöitä näprätessä ei lasketa tunteja

Kaarinalaisen Eeva Lapin elämään on mahtunut iloisia sattumia. Yksi sellainen sattui eräänä kesäpäivänä, kun Lappi oli ystävänsä, Anneli Mannin, kanssa merenrantakävelyllä Harvaluodossa. Merestä alkoi löytyä toinen toistaan kauniimpia, aaltojen hiomia ajopuita. Maineikkaan sahatoiminnan päätyttyä mereen joutui suuri määrä puutavaraa, jonka palasia ystävykset keräsivät talteen tietämättä, mitä niillä tekisi.

– Meren sileiksi ja ihaniksi hiomat puut ovat hienoja, mutta minulla ei ollut niille valmista käyttötarkoitusta. Ei niitä kuitenkaan voinut poiskaan heittää. Pesimme ne ja laitoimme kuivumaan. Viime kesänä sitten keksin käyttää niitä mineilyssä, Eeva Lappi sanoo viitaten miniatyyriharrastukseensa.

Lappi pyöritteli erilaisia puunpaloja käsissään, kunnes niistä alkoi syntyä pieniä saaria. Miniatyyrisaarille kohosi punaisia saaristolaistorppia, mökkejä ja laitureita, majakoita, laivoja ja veneitä sekä tanssilava ja kirkko.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Tein ensin yhden, ja sitten homma lähti vähän lapasesta. En tiedä, miten keksin alkaa tehdä saaria. Olen kuivan maan kasvatti, maalta Jokioisilta kotoisin, mutta saaret ja saaristo on minulle tuttuja, sillä vietin nuorena kesät Rymättylässä. Myös meri, ja vesi yleensäkin, on minulle tärkeä elementti.

Lapin saaret muistuttavat tuttuja saariston paikkoja, mutta niitä ei ole tehty mallin mukaan, vaan ne ovat kaikki täysin fiktiivisiä.

– En tee sellaista, mikä on jo tehty. Tämä harrastus on minun sudokuni, sillä en tee sudokuja, kun joku on tehnyt niille jo ratkaisut.

Yhdessä saaret muodostavat lumoavan satumaailman, jonka pieniä yksityiskohtia pääsee tutkimaan ja ihastelemaan heinä- ja elokuussa Turun pääkirjaston lasten Saagan näyttelyssä. Vitriineissä on esillä lisäksi Lapin kaarnaveneitä, joilla on pitsiset purjeet.

– Näyttelykin on yksi iloinen sattuma. Olin viime joulukuussa ystäväni kanssa ihastelemassa Saagassa Raunistulan Nukkekotikerhon jouluhiiriä. Puhelias kun olen, aloin kertoa kirjaston työntekijälle omasta harrastuksestani ja näytin kuvia miniatyyrisaarista. Hän ihastui niihin ja kysyi, voisiko ne saada näyttelyyn.

”Tämä harrastus on minun sudokuni.”

Eeva Lappi on nauttinut käsitöiden tekemisestä koko ikänsä. Miniatyyrisaaret ovat jatkumoa kymmenen vuotta jatkuneelle nukkekotien miniatyyrirakentamiselle ja monenlaiselle kädentaitojen harjoittamiselle. Lapin miniatyyritöitä on ollut myös esillä useissa yhteisnäyttelyissä.

Luovuuttaan Lappi on harjoittanut myös kirjoittamalla runoja ja lauluja. Kaarina-Teatterissa hän on ollut niin näyttämöllä kuin sen takanakin monenlaisissa tehtävissä, ja Kapiset-viihdekuoron riveissä hän on laulanut ykkösalttoa jo yli 40 vuotta.

Jotkut kutsuvat häntä taiteilijaksi, mutta sellainen hän ei mielestään ole.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Olen utelias tekemään ja näkemään, mitä käsissäni syntyy. Sellaista sanotaan kai luovaksi ihmiseksi. Mineily vie valtavasti aikaa, mutta omiin töihinsä ei saa liiaksi rakastua, sillä niistä pitää pystyä tarvittaessa myös luopumaan. Olen itsekin joutunut purkamaan paljon töitä, kun niille ei ole ollut enää tilaa.

Käsitöiden ohella eläkkeellä oleva Lappi nauttii työstään vammaisten parissa. Hänen työuralleen mahtuu monenlaista työtä: hän on ollut muun muassa pukuompelijana vaatetehtaassa, kasannut yli 20 vuotta Tunturin mopoja, myynyt käsitöitään osuuskunnan kautta ja siivonnut kerrostaloja. Kutsumustyöhönsä hän päätyi kuitenkin vähän sattumalta.

– Tyttäreni olivat kesätöissä vammaisten hoitoyksikössä Paimiossa, ja heidän mielestään sovin sinne loistavasti. Minulla ei ollut alan koulutusta, mutta hankin puhumalla itselleni sieltä töitä. Se oli ihanaa aikaa, ja sain olla siellä töissä eläkeikään asti.

Nykyään Lappi toimii kahden vammaisen erityisavustaja. Hän kokee työnsä vammaisten parissa tärkeäksi ja antoisaksi.

– Työ on antanut minulle ihmisarvon, ja viihdyn siinä työssä todella hyvin. Olisinpa vain ymmärtänyt aikanaan hakea hoitoalalle, Lappi sanoo.

Eeva Lapin miniatyyrisaaret ovat esillä Turun pääkirjaston Lasten Saagassa 31.8. asti.