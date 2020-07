Tyrmäys Turun selityksille: "Ostolaskujen raakadata saataisiin julkaisukuntoon parissa päivässä"

Ollut ennenkin otsikoissa

Turkuhan on haastettu jokusen vuosi sitten Euroopan Unionin tuomioistuimeen liittyen hankintapaikkojen läpinäkyvyyteen. Tätäkään asiaa ei muutama prosentti Turun kaupungin johdosta halua kertoa muulle Suomelle. Eli muutama kotimainen yrittäjä oli kiinnostunut siitä, miksi heitä ei valittu kaupungin hankipaikkohin. Hinnat ja toimitusajan olivat kuulemma kilpailukykyisiä muiden kilpailussa osallistuneiden yritysten kanssan. Mutta lopputulema oli ilmeisesti se ettei Turun Kaupungin tarvinnut koskaan kertoa, millä kriteereillä hankintapaikat valittiin. En tiedä maksoiko kaupunki kiltisti, verorahoilla tietysti, kanteen nostaneille yritykselle/sille ja näin ollen kanne vedettiin pois.

Mutta tuntuu siltä että ns. homma lakaistiin maton alle. Tässä tullaan taas siihen korruptioon, Suomessa on sitä aika paljon. Taas joku irvileuka voi alkaa sanomaan että vähän on, jos verrataan joihikin Afrikan valtioihin. Mutta tässäkin Turun tapauksessa puhutaan aikamoisista verorahoista, siihen päälle vielä se rikollinen hyöty jonka harvat ja valitut ovat saaneet. Kaupunki nimittäin hankkii ja rakentaa aika paljon. Kaikki nämä tarvikkeet ja palvelut hankitaan pääosin valituista hankintapaikoista.

Poliisi voisi ottaa asian tutkintaan ja paljastaa korruptioringin. Voisi aika ylhäältä jotua virkamiehiä syytteeseen. Saataisiin ainakin osa mädästä aineksesta ulos.

Toivottavasti valtiovalta ei ala suitsimaan hommaa, näillähän virkamiehillä on kavereita siellä.

