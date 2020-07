Savuhavainto tyhjensi vesibussin Loistokariin, 52 ihmistä evakuoitiin – aluksessa ei tulipaloa, savun syytä selvitetään

Varsinais-Suomen pelastuslaitos ja Länsi-Suomen merivartiosto hälytettiin pelastustehtävään Loistokarille Airiston selän pohjoispäähän tiistai-iltapäivällä, kun vesibussissa oli havaittu käryä. Aluksessa olleet 52 ihmistä, joista kaksi oli miehistön jäseniä, evakuoitiin saarelle. Myöhemmin selvisi, ettei aluksessa ollut kuitenkaan tulipaloa. Ylen mukaan kyseessä oli M/V Marina.

Meripelastuksen hätätilanne Airistolla, Turussa. Aluksessa 52 henkilöä kyydissä. Useita pelastusyksiköitä matkalla kohteelle. Evakuointi käynnissä. — Merivartiosto - LSMV (@meriraja) July 14, 2020

Vesibussin kiinnittyminen Loistokarille kävi nopeasti, sillä alus oli lähellä saarta. Myös ensimmäiset merivartioston pelastajat pääsivät vain muutaman minuutin sisällä paikalle. Tehtävään lähetettiin kolme merivartioston, yksi meripelastusyhdistyksen sekä useita pelastuslaitoksen yksiköitä.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Marko Virolaisen mukaan tehtävä oli ohitse pelastuslaitoksen osalta hieman ennen puolta viittä. Paikalle lähetetty alus tarkisti tilanteen eikä muita pelastuslaitoksen yksiköitä tarvittu tehtävässä.

Myöhemmin hieman ennen viittä merivartiosto kertoi, että tilanne Loistokarilla on hallinnassa eikä aluksessa ollut tulipaloa. Tapauksessa ei sattunut loukkaantumisia.

– Savuhavainto oli tullut konehuoneesta. Meillä ei ole vielä tarkkaa tietoa. Siellä ovat vielä pelastuksen savusukeltajat paikan päällä. Todennäköisesti kyseessä on se, että jonkinlainen öljy tai jäähdytysneste on päässyt jostain ulos ja mennyt koneen päälle. Kun kone on lämmin, se voi aiheuttaa savua, arvioi Länsi-Suomen merivartioston meripelastusjohtaja Axel Ramberg.

Toinen risteilijä hakee saarelle jääneet ihmiset.

Uutisesta korjattu virheellinen tieto, että kyseessä olisi höyrylaiva Ukkopekka kello 16.10.

Päivitetty kello 16.31: Pelastuslaitoksen osalta tehtävä on ohitse.

Päivitetty kello 17.05: Merivartiosto kertoo, että aluksessa ei ollut tulipaloa.

Päivitetty kauttaaltaan kello 17.48.