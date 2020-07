Varsinais-Suomi ja etenkin Turun saaristo kärkipaikoilla valtakunnallisissa puutiaisaivokuumetilastoissa

Punkkien levittämää puutiaisaivotulehdusta eli TBE:tä esiintyy yhä enemmän Varsinais-Suomessa, etenkin tunnistetuilla riskialueilla Turun saaristossa kuten Paraisilla ja Naantalissa. Tartunnalta voi kuitenkin suojautua pukeutumisella, päivittäisellä punkkisyynillä ja esimerkiksi rokotuksilla. TBE:n lisäksi punkit levittävät toista tautia, bakteerin aiheuttamaa, yleisempää borrelioosia.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä oli kaikista sairaanhoitopiireistä vuonna 2019 toiseksi eniten TBE-tapauksia heti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin jälkeen. Tapauksia Varsinais-Suomessa oli viime vuonna yhteensä kymmenen kun HUSissa niitä oli 29. Trendi tapausmäärissä on ollut sama koko 2010-luvun ajan. Tämä selviää THL:n tartuntatautirekisterin tilastotietokannasta. Viimeisen yhdeksän vuoden aikana Varsinais-Suomessa on todettu 113 TBE-tapausta. Varsinais-Suomessa TBE-tapausten määrä on kasvanut vuosina 2010–2019 jopa 265 prosenttia vuosiin 2000–2009 verrattuna, jolloin alueella todettiin 31 TBE-tapausta. TBE:hen ei ole täsmähoitoa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

THL suosittelee TBE-rokotusta Varsinais-Suomessa erityisesti saaristossa ja Naantalissa paljon luonnossa liikkuville. Tietyillä maantieteellisesti rajatuilla riskialueilla asukkaat saavat maksutta perusrokotussarjan TBE:tä vastaan osana kansallista rokotusohjelmaa. Kasvaneista tartuntamääristä huolimatta Varsinais-Suomessa vain Kustavi ja Parainen kuuluvat kansalliseen rokotusohjelmaan.

Kasvavien tartuntamäärien kehityksestä poikkeaa punkkiesiintyvyydestä tunnettu Ahvenanmaa, jossa trendi on ollut päinvastainen. Ahvenanmaalla TBE-tapauksia on ollut vuosina 2010–2019 yhteensä 76, kun niitä vuosina 2000–2009 oli 130.

Ahvenanmaalla asukkaat ovat saaneet jo vuodesta 2006 lähtien maksuttoman TBE-perusrokotussarjan osana kansallista rokotusohjelmaa