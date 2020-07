Voi, voi kun tietäisitte

Turun kaupunki ostaa jostakin syystä todella hintavista paikoista tavaraa. Siis ostaminenhan toimii niin että on annettu etukäteen hankintapaikat joista ostetaan. No, todella usein nämä paikat ovat kalliimpia kuin esim. Biltema (esim. ruuvitavarat, muovituotteet, ketjut, harjat jne.) tai Motonet (esim. koneet, laitteet, öljyt).

Työntekijöille kerrotaan että paikat josta tavaraa hankintaan, ovat valittu, koska näillä on eettisesti tavaroita tuottavat tuoteperheet yms. Ketjut ympäri maailmaa toimivat vastuullisesti, eivät käytä mm. lapsityövoimaa jne... Onkohan ihan näin? Ettei vain olisi edes hieman korruptiota mukana? Luulen että on.

Julkinen sektori jaksaa aina painottaa työntekijöilleen läpinäkyvyydestä yms. Joka on tietysti hyvä lähtökohta toiminnalle. Miksi ei nyt sitä noudateta? Se on hyvä kysymys.

Turku on hyvä kaupunki, mutta osa sen johtajista ovat mätiä, siis läpimätiä. Varsinkin nämä vanhemman sukupolven johtajat, jotka ovat poliittisia valintoja. Toki ovat kouluttaneet jo uusia tulevia suhmureita, mutta toivottavasti näitä ei olisi paljon.

