Poliisi kaipaa apuja venevarkaiden nappaamiseen Paraisilla

Poliisi tiedottaa, että viime viikkojen aikana on Paraisilla tapahtunut murtoja veneisiin. Murrot ovat poliisin tietojen mukaan kohdistuneet keskustan lähistöille sekä Paraisten keskustaa halkovan kanaalin varrelle. Poliisin mukaan veneistä on viety kaikenlaista tavaraa, kuten esimerkiksi bensatankkeja, karttaplottereita ja työkaluja. Tavaraa on tiedotteen mukaan viety niin lukituista tiloista murtautumalla kuin myös lukitsemattomista tiloista.

Kaikkia murtoja tai varkauksia ei välttämättä ole vielä havaittu, joten poliisi kehottaa veneenomistajia tarkastamaan omaisuutensa ja ilmoittamaan epäillyistä rikoksista poliisille.

Myös mahdolliset havainnot epäillyistä tekijöistä kiinnostavat poliisia. Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset silminnäkijähavainnot Paraisten poliisin päivystykseen, puhelinnumeroon 0295-446 710.