Ukkosmyräkkä on aiheuttanut perjantain aikana useita vahingontorjuntatehtäviä Varsinais-Suomen ja Kanta-Hämeen pelastuslaitoksille.

Pelastuslaitos on käynyt Loimaan ja Jokioisten tarkistamassa useita ukkosrintaman aiheuttamia vahinkoja iltapäivän aikana.

Kello 14.24 yksiköt hälytettiin keskisuureen vahingontorjuntatehtävään Loimaan Jauhokujalle.

Kolmen aikaan iltapäivällä tehtäviä on ollut alueella jo viisi.

Pelastuslaitokselta kerrotaan, että Loimaalla useiden talojen kellarit ovat veden alla. Vettä on tullut paljon ja viemärirakenne on sellainen mikä aiheuttaa ongelmia. Runkoviemäri ei vedä riittävästi ja vesi tulvii kellareihin. Pelastuslaitoksen tietojen mukaan Loimaan kaupungin alueella kymmenissä kiinteistöissä on kellaritilat veden vallassa. Pelastuslaitoksen mukaan vettä on kiinteistöissä useita kymmeniä senttejä. Pelastuslaitos on varautunut siihen, että paikan päällä ollaan vielä pitkään. Kalustoa on rajallisesti ja se on karkeaa pumppukalustoa, vesi-imureita ja uppopumppuja.