Takaa-ajo päättyi onnettomuuteen Naantalissa – poliisi ottanut pakenijan kiinni

Lounais-Suomen poliisin takaa-ajama pakettiauton kuljettaja törmäsi vastaantulijoihin perjantaina puolen päivän jälkeen Naantalissa.

Onnettomuus tapahtui Ruonan yhdystien ja Armonlaaksontien risteysalueella.

Poliisin mukaan onnettomuudessa oli osallisena kahdeksan henkilöä neljässä ajoneuvossa. Poliisi kertoo Twitterissä, että kaikki on tarkastettu paikan päällä. Osa on kuljetettu hoitoon ja osa on hakeutunut itse tarkistuttamaan vammojaan.

Poliisi on ottanut pakettiauton kuljettajan kiinni.

Onnettomuuspaikan jälkiraivaustyöt kestivät vajaat puolitoista tuntia. Poliisi ohjasi paikalla liikennettä.

