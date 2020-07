Peltosirkku katoaa Varsinais-Suomesta

BirdLife Suomi on nimennyt peltosirkun vuoden linnuksi. Laji on käynyt erittäin uhanalaiseksi Suomessa. Etenkin Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla peltosirkkujen määrä on vähentynyt selvästi vuoden takaisesta. Eniten peltosirkkuja asustelee Pohjanmaalla, jossa kanta on pysynyt viimevuotisella tasolla.

Peltosirkku on Suomen nopeimmin taantunut pesimälintu. 30 vuoden aikana sen pesimäkannasta on hävinnyt 99 prosenttia.

Linnut talvehtivat Länsi-Afrikassa, jossa torjunta-aineet ja maatalouden muutokset ovat heikentäneet elinolosuhteita. Muuttomatkalla pohjoiseen peltosirkkuja on laittomasti pyydystetty ainakin Ranskassa vielä 2000-luvulla.

BirdLife Suomen mukaan näyttää siltä, että peltosirkut eivät saa tarpeeksi poikasia Suomessa. Järjestö vaatii, että linnuille on turvattava riittävästi pesimäpaikkoja. Sirkut viihtyvät peltoaukeilla. Myös tienpenkkojen ja ojanvarsien perkaaminen tulisi tehdä pesimäkauden ulkopuolella, jotta pesiä ei tuhoudu.