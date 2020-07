Uhanalaisia perinnemaisemia kartoitetaan Varsinais-Suomessa – Ainutlaatuiset elinympäristöt vaarassa hävitä

Varsinais-Suomen Ely-keskus jatkaa perinnemaisemien kartoituksia Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Perinnemaisemat ovat syntyneet perinteisen karjatalouden myötä. Nykyään nämä elinympäristöt ovat kuitenkin vaarassa hävitä ja monet niistä tarvitsevat kiireellistä hoitoa. Tiedotteen mukaan maastokartoituksia tehdään konsulttityönä tänä vuonna Kemiössä ja Salossa erityisesti Uskelanjoen ja Halikonjoen alueella ja Satakunnassa Eurajoella, Pomarkussa, Jämijärvellä, Raumalla, Ulvilassa ja Porissa. Lisäksi Ely-keskus tekee omana työnä kartoituksia molempien maakuntien alueella. Maanomistajalle ilmoitetaan kartoituksesta kirjeitse tai puhelimitse. Ely-keskus kertoo, että halutessaan maanomistaja tai hoitaja voivat tulla maastokäynnille mukaan.

Ensimmäisen kerran perinnemaisemia kartoitettiin jo 1990-luvulla, joten kohteiden nykytilasta ja arvosta tarvitaan lisää tietoa. Inventointeja rahoittaa Ympäristöministeriö, ja ne ovat osa tänä vuonna käynnistynyttä Helmi-ohjelmaa, jonka tavoitteena on hoitaa ja kunnostaa tärkeitä elinympäristöjä. Perinnemaisemien hoitomuotona merkittävin on laiduntaminen, jolla pidetään kasvillisuus matalana ja maisema avoimena. Perinnemaisemat ovat myös hyvin lajirikkaita elinympäristöjä. Tiedotteen mukaan parhaimmilta niityiltä voi neliömetriltä löytää jopa nelisenkymmentä kasvilajia. Ainutlaatuisuudesta kertoo myös se, että jopa neljännes Suomen uhanalaisista lajeista on riippuvainen näistä elinympäristöistä eli perinnebiotoopeista. Harvinaistuville eliöille karjan laiduntamien niittyjen perinnemaisema on elinehto.