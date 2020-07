Merivoimat esittelee Forum Marinumissa uutta torpeidoaseistusta

Merivoimien torpedoaselajin aiemmat perinteet katkesivat Suomessa 1980-luvun lopulla. Tauon jälkeen Suomen merivoimat on saanut käyttöönsä torpedoaseistuksen ja uusimpaan puolustushankintaan pääsee myös yleisö tutustumaan merikeskus Forum Marinumin torstaina 9.heinäkuuta avautuvassa näyttelyssä. Käyttöön astuva uusi torpedojärjestelmä on hankittu Saab -yhtiöltä Ruotsista.

Ruotsissa on pitkät perinteet aselajin parista, vuonna 1875 Ruotsin laivasto osti ensimmäiset Robert Whitheadin kehittämät torpedot ja ensimmäinen torpedovene rakennettiin Ruotsissa vuonna 1882. Suomen merivoimat on sopinut Saabin kanssa torpedojen ja niihin liittyvän taistelujärjestelmän toimittamisesta Hamina -luokan ohjusveneille ja uusille Pohjanmaa -luokan korveteille.

Uudempaa teknologiaa edustaa rannikkovesien sukellusveneentorjuntaan tarkoitettu kevyt torpedo Saab Lightweight Torpedo, TP47. Vastaavaa mallia on kehitetty Ruotsin laivaston tarpeisiin vuodesta 2014 alkaen. Uudessa torpedossa on digitaalinen maalinhakujärjestelmä ja sitä voi käyttää myös lankaohjattuna. Torpedon voi laukaista myös erilaisilta alustoilta, esimerkiksi ilma-aluksista kuten helikoptereista. Torpedo asetetaan näytille Forum Marinum päänäyttelyyn, jossa se on yleisön nähtävillä Merivoimien vuosipäivästä alkaen.