Jättiläismoottorin esillepanoa jarruttaa korona ja vauhdittaa Tall Ships Races – kustannusarvio halutaan viilata prikulleen ennen päätöksiä

Turun Sanomat kertoi tammikuussa, että lokakuusta 2017 asti telakkarannassa esillepanoa odottanut Wärtsilän W6L64-moottori saattaa pian päästä sinisen huntunsa alta kaiken kansan ihailtavaksi.

Yli yhdeksän metriä pitkä ja seitsemän metriä korkea nelitahtimoottori on odottanut telakan vanhan nelospedin luona jo lähes kolmen vuoden ajan, että kaupunki asettaisi sen arvoiselleen paikalle Aurajokisuulle.

Moottorille on määrä rakentaa teräsrunkoinen ja runsaasti lasipintaa sisältävä suojarakennus. Rakennukselle ei kuitenkaan ole vielä edes kustannusarviota.

Asiassa oli määrä tehdä päätöksiä hankekortin hyväksymisestä ja kustannusarvioista keväällä. Koko maailman yllättänyt virusepidemia painoi kuitenkin jarrua mittavalle, arvioiden mukaan satojen tuhansien eurojen hankkeelle.

– Koronakin vaikutti asiaan omalta osaltaan, mutta kovia haasteita on kohdattu myös kustannustehokkaan toteutusratkaisun löytymisessä, kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen kertoo.

Haasteet ovat todelliset. Kun korona on jyrsinyt koloja kaupungin talouteen, samalla horisontissa siintää ensi kesän Tall Ships Races -purjelaivakilpailun isännöinti. Kilpailutapahtumalla on kaupungille merkittävät taloudelliset vaikutukset. Vuonna 2017 tehty selvitys osoitti, että tuolloin järjestetyllä tapahtumalla oli noin 36–40 miljoonan euron positiiviset aluetaloudelliset vaikutukset.

– Yleensä kilpailun isännöintivuosina jokirantaan on tehty sitä elävöittäviä rakennushankkeita. Wärtsilän moottorin saaminen esille olisi juuri sellainen yksityiskohta, Hintsanen kertoo.

Ville-Veikko Kaakinen Suomen Joutsenta vastapäätä seisova jättiläismoottori löytää lopullisenkin paikkansa läheltä nykyistä sijaintiaan, kunhan suojarakennelman rakentamisesta tehdään päätöksiä.

Kaupunkisuunnittelujohtaja korostaa, että rakennushankkeen tulevat kustannukset halutaan tuntea perin pohjin ennen lopullisten päätösten tekemistä.

– Haluamme selvittää perinpohjaisesti, ovatko kustannusarviot riittävän luotettavat.

Turun Sanomat kirjoitti viime viikolla laajalti kaupungin rakennushankkeiden epäonnistumisten taustoista.

Moottorin siirtämisestä ja suojarakennuksen rakentamisesta ei haluta uutta lukua karanneiden kustannusten saagaan.

– Moottori on erittäin painava [236 tonnia]. Sen nostaminen on vaikeaa ja kallista. Lisäksi laskelmat ovat osoittaneet, että ensimmäinen, tavanomainen perustusvaihtoehto suojarakennukselle on kallis, joten sille haetaan vaihtoehtoja, Hintsanen kertoo.

Kaupunkisuunnittelujohtaja näkee hankkeen positiivisena osana jokirannan kehittämistä. Jotta moottori olisi esillä heinäkuun 2021 alussa, täytyy päätöksiä kuitenkin tehdä pian.

– Kaupunkiympäristölautakunta tekee asiassa esityksen ja vastaa siten aikataulusta. Minusta hanke ei kuitenkaan saisi odottaa ensi vuoden budjettia, jos se halutaan valmiiksi ennen tapahtumaa.