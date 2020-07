Autoilija kiilasi kolmion takaa motoristin eteen Pansiontiellä

Pansiontiellä tapahtui liikenneonnettomuus tiistai-iltapäivällä hieman ennen neljää.

Onnettomuus tapahtui Pansiontien ja Vitkalankadun risteyksen alueella. Osallisena olivat henkilöauto sekä kevytmoottoripyörä.

Poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan, että motoristi loukkasi onnettomuudessa jalkansa. Hänet kuljetettiin Tyksiin tarkastettavaksi.

Henkilöautoa kuljettanutta naista epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Motoristi oli ajanut Pansiontietä keskustan suunnasta, kun nainen oli tullut tielle kolmion takaa Vitkalankadulta.

Silminnäkijähavaintojen mukaan paikalla on runsaasti öljyä tiellä, jota pelastuslaitos on torjunut levittämällä hiekkaa tielle. Tien sivussa on Vitkalankadun puolella ainakin kolme ajoneuvoa, mutta palomestarin mukaan kyseessä olivat auttajien ja silminnäköijöiden kulkuneuvot.

Turun liikennekeskuksen mukaan liikenne ruuhkautui onnettomuuden vuoksi neljän aikaa iltapäivällä. Puoli tuntia myöhemmin liikenne kulki jälleen normaalisti.

Uutista päivitetty ja otsikkoa muutettu kello 17.45.