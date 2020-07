Brinkhallissa on esillä tiloja upotettuna tiloihin

Tänä kesänä suositaan kotimaan matkailua ja kolutaan lähialueen kohteita. Yksi Turun alueen kiinnostavista kohteista löytyy vain muutaman minuutin ajomatkan päässä kaupungin keskustasta.

Kakskerran saarella sijaitsevan Brinkhallin kartanon mailla voi kokea niin historian havinaa kuin taidetta. Kartanon historia ulottuu 1500-luvulle asti. Kartanon uusklassinen päärakennus on peräisin 1790-luvulta, ja tilan yli 300-vuotias hedelmäpuutarha on alkuperäisessä ruutukaavassaan. Lisäksi kartanolla on englantilainen maisemapuutarha.

Kartano tunnetaan myös historiallisen Hovimäki-draamasarjan ja Käsky-elokuvan kuvauspaikkana.

Nykyään historiallisen tilan omistaa Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö, jonka tavoitteena on luoda kartanolle puitteet erilaisten kulttuuritapahtumien estradina. Kartano tarjoaa elämyksiä kamari- ja sinfoniamusiikin, taiteen, historiallisten kartanokierrosten ja kiertävän teatterin parissa.

Pakaritupa, kuten valtaosa kartanon pihapiirin rakennuksista, rakennettiin samaan aikaan kartanon päärakennuksen kanssa, 1700-luvun lopussa.

Heinä-elokuussa taidetta on esillä kahvila Pehtoorintuvassa, Kavaljeerisiivessä ja Pakarituvassa. Pakarituvassa on esillä turkulaisen arkkitehdin ja taiteilijan, Susanna RaunionJälkeen / After -näyttely, joka käsittelee arkkitehtuurin, tilan ja ajan suhdetta.

Näyttely jatkaa samaa aika- ja tilasidonnaista arkkitehtuuriteemaa, jonka Raunio aloitti Selimin eli arkkitehtien Henrik Drufvan ja Mika Savelan kanssa yhteisnäyttelyillä Nyt on aina ja STILL. Nyt on aina -näyttely oli esillä samassa Pakarituvan tilassa kesällä 2016.

– Yhteisnäyttelyssämme oli esillä yksi paikkasidonnainen installaatio, joka on esillä myös nyt Jälkeen / After -näyttelyssä. Nyt installaatiot levittäytyvät kaikkiin Pakarituvan huoneisiin. Esillä on yhteensä kuusi teosta.

Raunion installaatioissa toistuu sama teema: suurikokoisiin valokuviin on upotettu mise en abyme -metodilla olemassa oleva tila, joka muodostaa sisäkkäisen jatkumon ja ajallisen syvyyden. Kuvauspaikka ja katselukulma on merkitty lattiaan X:llä.

”Pakaritupa on tilana ainutlaatuinen. Se on Brinkhallin kartanon rakennuksista viimeisiä, jonka pinnat on kunnostamatta.”

– Olen mukana myös Wiurilan kartanon Tie, jonka valitsin -kesänäyttelyssä teoksellani, joka toistaa samaa teemaa, mutta sidottuna näyttelypaikkaansa eli Wiurilan kartanon Viljamakasiiniin.

Susanna Raunion installaatioissa toistuu sama teema: suurikokoisiin valokuviin on upotettu mise en abyme -metodilla olemassa oleva tila, joka muodostaa sisäkkäisen jatkumon ja ajallisen syvyyden.

Aika ja sen kerrostumat ovat voimakkaasti läsnä Brinkhallin kartanon Pakarituvassa. Pakaritupa, kuten valtaosa kartanon pihapiirin rakennuksista, rakennettiin samaan aikaan kartanon päärakennuksen kanssa, 1700-luvun lopussa. Rakennukset suunnitteli Turun akatemian professori Gabriel von Bonsdorff. Museovirasto on määritellyt kartanon ympäristöineen valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Raunio löysi Pakarituvan sattumalta muutama vuosi sitten, kun hän hankki perheineen lähistöltä kunnostettavan talon ja alkoi tutustua tulevan kodin lähiympäristöön. Raunio kävi Pakarituvassa katsomassa näyttelyn ja ihastui rustiikkiseen tilaan.

– Pakaritupa on tilana ainutlaatuinen. Se on Brinkhallin kartanon rakennuksista viimeisiä, jonka pinnat on kunnostamatta. Pidän kovasti siitä, että huoneissa näkyvät rakennuksen rakenne, useat historialliset kerrostumat ja alkuperäiset, luonnonmukaiset rakennusmateriaalit, kuten savi ja olki, sanoo vuodesta 2017 lähtien Brinkhallin arkkitehtina toiminut Susanna Raunio.

Susanna Raunion Jälkeen / After -näyttely Brinkhallin kartanon Pakarituvassa 30.6.– 25.7.2020. Avoinna:ti–pe klo 12–17, la–su klo 12–16. Lisätietoja Brinkhallin kartanosta ja näyttelyistä osoitteesta www.brinkhall.fi/.

