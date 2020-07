Eräänä päivänä autolla ajaessani kuuntelin radiota tavalliseen tapaan. Musiikin sijaan radiosta tuntui tulevan pelkkiä mainoksia, mutta siinäkään ei ollut mitään epätavallista. Jostain syystä kuitenkin aloin kuunnella mainoksia tarkkaavaisemmin kuin yleensä ja mietin, että jos muuten ei tietäisi, että on kesä, mainokset eivät jättäisi mitään arvailun varaan.

Ensimmäisessä mainoksessa aivasteltiin ja kaupattiin allergialääkettä heinänuhan varalle. Seuraavassa mainoksessa mies oli kesän innostamana käynyt rehkimässä triathlonin ja nyt lihakset olivat kipeänä ja niihin tarvittiin tietysti jotain apteekista saatavaa voidetta. Kolmannessa mainoksessa muistutettiin hankkimaan lemmikeille punkkipannat.

Mainokset osoittavat, että Suomen kesä on täynnä vaaroja. Kesä on suomalaisille niin epätavallista aikaa, että siitä on selvästi hyvin vaikea selviytyä. Kaikkeen mahdolliseen kannattaa siis varautua, ettei kesä pääse sairastuttamaan.

Niinpä kesän varustepakkiin on hankittava ainakin hyönteismyrkkyä, ja lemmikkien punkkipantojen lisäksi itselle pitää muistaa hankkia punkkirokote. Samalla on hyvä tarkistaa, että myös jäykkäkouristusrokotus on voimassa, koska mökkiä rempatessa se ruosteinen naula kuitenkin hyppää jostain kolosta raatelemaan pahaa-aavistamattoman puuhastelijan. Kyypakkaus täytyy myös hankkia lääkekaappiin kaiken varalta – vaikka sen tehosta kiistelläänkin.

Vesille mennessä täytyy muistaa pelastusliivit, ja ilman aurinkovoidetta kesällä ei saa ovesta poistua, koska aurinko voi hyökätä salakavalasti jopa pilvien takaa. Jalat on vuorattava rakkolaastareilla valmiiksi, että harvoin käytetyt sandaalit eivät hierrä niitä rikki kesken terassikierroksen.

Jos kunnollisesta varautumisesta huolimatta kesä pääsee yllättämään, mainokset tarjoavat jälleen apua. Mitä lähemmäs syksyä mennään, sitä enemmän alkaa näkyä mainoksia niin ruuansulatusjugurteista, ummetuslääkkeistä kuin erilaisista laihdutusvalmisteistakin. Jostain syystä kun kesän vaaroista pahin on selvästi ylensyönti, joka hiljaa hiipien tarrautuu ihmisiin, ilman että itse voi asialle yhtään mitään.

Kirjoittaja on toimittaja.