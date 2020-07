Kova tuuli pakotti Jaarlin laituriin – toinen Fölin vesibussi liikennöi vielä

Fölin suurempi vesibussi, m/s Jaarli, ei liikennöi tänään maanantaina 6.7., kertoo Föli. Jaarlin vuorot on peruttu kovan tuulen vuoksi. M/s Ruissalo liikennöi toistaiseksi normaalisti.

Vuorot, jotka jäätävät ajamatta ovat Martinsillan kello 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00 ja 18.30 lähdöt sekä Kansanpuiston 11.45, 13.15, 14.45, 16.15, 17.45 ja 19.15 lähdöt.

Ilmatieteenlaitos on antanut tuulivaroituksen kaikkialle Suomessa, Lappia lukuun ottamatta. Myös Varsinais-Suomessa ja Saaristomerellä varoitetaan voimakkaasta tuulesta. Ilmatieteenlaitos varoittaa, että etelän ja lounaan välinen tuuli on voimakasta iltapäivällä ja illalla. Maa-alueella tuulen nopeus puuskissa on 15 m/s ja merialueella on keskipäivästä alkaen lounaistuuli 16 m/s.