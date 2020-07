Tuomiokirkontorilla uudet liikennejärjestelyt yhteisterassin vuoksi

Tuomiokirkon ympäristön liikennejärjestelyt ovat muuttuneet kesän ajaksi, kertoo Turun kaupunki. Uusilla järjestelyillä halutaan varmistaa turvallinen liikkuminen alueella. Tuomiokirkontorilla on avattu uusi laaja yhteisterassi, jonka välittömään yhteyteen kulku on rajattu vain kevyelle liikenteelle. Poikkeusjärjestelyt, jotka ovat voimassa korkeintaan 30.9. saakka.

Uusissa järjestelyissä ajoyhteys Piispankadun ja Tuomiokirkon edustan välillä on katkaistu autoliikenteeltä, takseille on tehty oma odotusalue Tuomiokirkon ja Akatemiatalon väliin, Tuomiokirkon taakse Tuomiokirkonkadulle on tehty uusi yleinen pyöräparkki ja sähköpotkulaudoille on tulossa myös oma asema.