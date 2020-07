SSS: Epäillyn sairaalamurhan uhrin äiti olisi halunnut kertoa tapauksesta läheisilleen ennen tiedon tuloa julkisuteen

Epäillyn sairaalamurhan uhrin äiti kertoo Salon Seudun Sanomissa, että hän olisi halunnut kertoa tyttärensä tapauksesta läheisilleen, ennen kuin se tuli julkisuteen.

– Meille ei ole kerrottu mitään tutkimuksen etenemisestä. Eilen sain lukea lehdestä paljon aivan uutta tietoa, äiti kertoo.

Äidin mukaan hän sai tietää, että tyttären kuolemaa ryhdytään tutkimaan henkirikoksena, kun kuolemansyyntutkimus valmistui.

Hän sanoo tavoitelleensa tutkinnanjohtajaa säännöllisesti saadakseen tietoja. Äitiä kiellettiin puhumasta tapauksesta julkisuuteen.

– Viimeksi pari viikkoa sitten tutkinnanjohtaja kävi kyselemässä minulta tietoja. En tiedä, miten tapaus päätyi uutisiin.

Tytär päätyi keväällä 2017 Salon sairaalaan, kun hän noin kolme viikkoa ennen kuolemaansa sai äkillisen hengityspysähdyksen. Perhe onnistui kuitenkin elvyttämään hänet.

Uhria hoidettiin aluksi Tyksissä, mistä hänet siirrettiin Saloon.

Äidille kuolema tuli yllätyksenä, sillä tytärtä oltiin kotiuttamassa sairaalasta, koska hänen tilansa oli vakaa. Äiti oli kuolemaa edeltävän viikonlopun perjantaina yrittänyt selvittää paikallisen sosiaalitoimen kanssa, miten tyttären hoitoa jatkettaisiin jälleen kotona. Hän ei kuitenkaan saanut ketään kiinni ja päätti palata asiaan viikonvaihteen jälkeen.

Äidin mukaan tyttären vointi oli tarkistettu lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kahdelta. Seuraavan kerran potilaan luo mentiin neljältä, jolloin hänet todettiin kuolleeksi.

Äiti kertoo lehdelle, että hänen 18-vuotias tyttärensä oli vaikeasti kehitysvammainen ja tarvitsi jatkuvaa apua. Perhe halusi kuitenkin hoitaa tytärtään kotona. Äidin mukaan tytär oli koko perheelle ja isovanhemmille todella rakas.

Nyt äiti toivoo, että tapaus ratkeaisi.

– Hänen kuolemastaan on kulunut jo kolme vuotta, mikä on todella pitkä aika. Tuntuu, että tapauksen tutkimisessa on kestänyt kauan.