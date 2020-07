Turku hyötyi maan sisäisestä muuttoliikkeestä – haasteena nuorten aikuisten ja korkeakoulutettujen muuttotappio

Turun kaupunkitutkimusohjelman julkaiseman tuoreen katsauksen mukaan Turku kuuluu muuttoliikkeen voittajiin, mutta kaupungilla on haasteita pitää kiinni työikäisistä aikuisista. Myös koulutetun väestön niin kutsuttu aivovuoto on Turussa ongelma.

Turkua kasvatti etenkin merkittävä muuttovoitto 15–24-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Katsauksen mukaan Turkuun muuttaa nuoria kaikilta Manner-Suomen seuduilta, Helsingin seutu mukaan lukien. Turkuun muuttaneista nuorista 51,5 prosenttia oli opiskelijoita, 42 prosenttia työllisiä ja 6,5 prosenttia työttömiä. Työttömien osuus oli pienempi kuin verrokkikaupungeissa. Ulkomaalaistaustaisten nuorten osuus muuttovoitosta oli verrattain pieni, noin 2,3 prosenttia.

Samaan aikaan Turku kärsi edelleen muuttotappioita sekä ympäristökuntiin että pääkaupunkiseudulle muuttavien työllisten nuorten aikuisten ja korkeakoulutettujen osalta haasteeksi asti. Turku kärsi hieman yli puolet, 55 prosenttia, muuttotappiosta muulle Turun seudulle. VTM Rasmus Aron kirjoittaman katsauksen mukaan näiden muuttotappioiden vaikutukset ovat vain puolinaiset. Turun kaupunki menetti verotuloja, mutta toisaalta muuttajien työvoima ja osaaminen pysyivät seudullisilla työmarkkinoilla.

– Veto- ja pitovoiman pitäisi vahvistua nuorten aikuisten ja korkeakoulutettujen ryhmissä etenkin suhteessa Helsinkiin, mutta myös suhteessa muuhun Turun seutuun, summaa katsauksen kirjoittaja, VTM Rasmus Aro.

Turun muuttotappio on 25–34-vuotiaiden ikäluokassa pysynyt 2010-luvun aikana vuositasolla määrällisesti samana, mutta koska Turun väkiluku on kasvanut, muuttotappion suhteellinen osuus on hieman vähentynyt.

Myös työllisten nuorten aikuisten muuttotappio Turun kaupungista seudun muihin kuntiin vähentyi 2010-luvun kuluessa, mutta vain hieman. Sen sijaan korkea-asteen suorittaneiden muuttoliikkeessä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia 2010-luvun aikana.

Rasmus Aron tutkimuskatsaus Turun asema maan sisäisessä muuttoliikkeessä on luettavissa turku.fi-sivustolla.