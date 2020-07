Salon rautavalimolla paloi perjantaiaamuna

Salossa Leinonkadulla rautavalimolla on syttynyt ulkopuolinen suodatinsiilo palamaan perjantaiaamuna. Pelastuslaitos on paikalla hoitamassa sammutustöitä. Hälytys Saloon tuli kello 8.53.

Päivystävä palomestari Riku Koskinen kertoo, että Leino Groupin valimolla on palo saatu rajattua. Henkilövahinkoja ei ole tapahtunut. Vahingot saatiin rajattua ja tilanne on vakiintunut. Pelastuslaitos on kuitenkin vielä paikalla.

– Siilon sammutus jatkuu yhä. Kyseessä on haastava kohde. Suodatinsiilon elementit ja rakenteet estävät sammutusveden kulkua, Koskinen kertoo.

Suodatinsiilon syttymissyystä ei ole tietoa.

– Kyllä sammutustöissä menee vielä tunti jos toinenkin, että saadaan kaikki varmistettua, sanoo Koskinen.