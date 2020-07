Vielä kelpaa polskia – sinilevämäärät eivät ole runsastuneet Varsinais-Suomessa

Lounais-Suomessa sinilevämäärät ovat pysytelleet viime viikon tasolla. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen tuore tiedote summaa yhteen vakiohavaintopaikkojen tuloksia.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa sinilevähavaintojen määrä on pysynyt kovista tuulista ja sateista huolimatta samankaltaisena kuin viime viikolla. Tuulet ovat saaneet sinilevälautat sekoittumaan veteen, mutta levää on paikoin yhä runsaasti. Suurin osa sinilevähavainnoista on kuitenkin vähäisiä.

Merialueilla Varsinais-Suomen vakiohavaintopaikoilla on tehty kaksi runsasta sinilevähavaintoa ja muutamia vähäisiä havaintoja. Runsaasti sinilevää veteen sekoittuneena havaittiin Uudessakaupungissa Mannervedellä Iso Marjakarin havaintopaikalla sekä Paraisilla Utön havaintopaikalla.

Vähäisiä sinilevähavaintoja tehtiin Kemiönsaarella Hertsbölevikenissä, Paraisilla Seilin havaintopaikalla ja Turussa Saaronniemessä.

Rotarien leväseurannassa levää on havaittu vähäisiä määriä Mynälahdella Taivassalon Hempsaaren ja Hakkenpään sekä Mynämäen Saarenaukon havaintopaikoilla, Kemiönsaarella Ängeskärin havaintopaikalla, Kustavin Ströömissä Hosmanviikin havaintopaikalla sekä Paraisilla Lilla Ekholmenin, Grisslesklobbenin ja Korpoströmin havaintopaikoilla.

Kansalaishavaintona Järvi-meriwikiin on kirjattu runsas sinilevähavainto Kaarinan Piikkiönsalmen ja Paraisten Kaitveden merialueilta.

Sisävesialueilla ELY-keskuksen havaintopaikoilla sinilevää havaittiin runsas määrä Säkylän Pyhäjärvellä Kauttuan havaintopaikalla ja vähäinen määrä Rymättylän Kirkkojärvellä. Rotarien seurannassa sinilevää on havaittu vähäinen määrä Narvijärvellä Houninlahden havaintopaikalla. Sisävesialueilta ei ole tällä viikolla tullut uusia kansalaishavaintoja.

Sään viileneminen ei aiheuta nopeaa levän vähenemistä, mutta tuulinen sää rikkoo yhtenäisiä levälauttoja ja saa levän sekoittumaan veteen. Suuret ulkosaariston levälautat ovatkin hajonneet, mutta veteen sekoittuneena voi olla yhä runsaasti sinilevää. Paikalliset sinilevätilanteet voivat myös muuttua hyvin nopeasti muun muassa tuulen suunnan vaihtuessa.

Vähäinen määrä sinilevää ei vielä ole este veden käyttämiselle, kunhan veden käyttöön kiinnittää erityistä huolellisuutta. Vettä ei tule niellä ja uimisen jälkeen on suositeltavaa peseytyä iho-oireiden välttämiseksi. Vettä, jossa on silminnähden runsaasti sinilevää, ei pidä käyttää talousvetenä, saunavetenä tai syötävien kasvien kasteluvetenä.

Uimaveden uintikelpoisuus on syytä arvioida aina paikan päällä. Sinilevän tunnistaa keppitestin avulla: sinilevistä muodostuneet massat tai lautat hajoavat kepillä kosketettaessa hippusiksi, eivätkä takerru tikkuun.

Lounais-Suomessa tehdyistä vakihavaintopaikkojen ulkopuolisista levähavainnoista voi ilmoittaa Ely-keskukselle numeroon 0295 022 530.

Järvi-Meriwikiin voi kirjata levähavaintoja joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta.