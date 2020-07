Turun seudun pyöräilyreittien opastekylteistä selkeämmät ja uuden tieliikennelain mukaiset

Turun seudulla uusitaan pyöräilyn viitoitusta ja opastusta kesäkuun alussa voimaan astuneen uuden tieliikennelain mukaisilla opasteilla. Opasteet uusitaan Turusta Lietoon, Varissuon kautta Piikkiöön ja Kaarinan keskustan kautta Piikkiöön johtavilla reiteillä ja vanhat opasteet pääosin poistuvat.

Turun seudulle on muodostettu seudulliset, numeroidut pyöräilyreitit, joita lähtee Turusta yhteensä 12. Reitti numero 1 lähtee keskustasta Ruissaloon. Numerointi etenee Turun keskustan ympäri myötäpäivään, niin että viimeinen reitti numero 12 lähtee keskustasta ja kulkee Hirvensalon läpi Kakskertaan.

Lisäksi Turun seudulle on muodostettu kolme kehämäistä reittiä numeroilla 21, 22 ja 23. Kehäreitit eivät ala tai pääty Turun keskustaan.

Tämän vuoden aikana jatketaan seudullisten pyöräilyreittien suunnittelua reittien 1, 2, 4 ja 22 osalta ja lisäksi aloitetaan Saariston Pienen Rengastien pyöräilyreitin opastuksen suunnittelu. Näiden reittien viitoituksia uusitaan ja toteutetaan ensi vuonna.

Pyöräilyn opasteissa uutta ovat autoliikenteestä tutut suunnistustaulut, jotka kertovat jo ennen risteystä, mihin risteyksestä voi kääntyä. Reittinumerot on merkitty opasteisiin punaisella, numeroidulla ympyrällä, jota seuraamalla pysyy reitillä. Lisäksi opasteissa voidaan käyttää muita tunnuksia, kuten rautatieaseman, sairaalan ja eri reittien tunnuksia.

Uusia opasteita on suunniteltu yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Turun ja Kaarinan kaupunkien sekä Liedon kunnan kanssa. Viitoituksen toteutus tapahtuu osana Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen ohjelmaa. Hankkeeseen on varattu kokonaisuudessaan rahoitusta 300 000 euroa, josta ELY-keskuksen osuus on puolet budjetista.