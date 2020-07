Vakka-Suomi ja Loimaan seutu kutovat tiivistä matkailuverkostoa

Vakka-Suomi, Loimaan alue sekä Pöytyän kunta tiivistävät matkailuyhteistyötään. Alueilla on käynnistynyt kesäkuussa uusi yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on aktivoida ja auttaa alueen matkailu- ja palveluelinkeinoyrityksiä kehittämään toimintaansa muun muassa tuotteistamisen, markkinoinnin ja teemamatkailun saroilla.

Ukipolis Oy:n luotsaama Pelloilta metsien kautta merelle -hanke (PELME) jatkuu vuoden 2022 loppuun. Hankkeen toimenpiteet perustuvat yrityskyselyissä esille tulleisiin tarpeisiin sekä muutostrendeihin. Näitä ovat muun muassa digitalisaatio, vastuullisuus ja varautuminen, markkinointi, teemamatkailu sekä yritysten yhteistyö.

Pelme-hanke tekee yhteistyötä etenkin ruokamatkailun saralla maakunnallisen, elintarvikeyrittäjille suunnatun KulTa -hankkeen kanssa, toteaa projektipäällikkö Heidi Jaakkola Ukipoliksen tiedotteessa.

– Ruokamatkailun kehittäminen on Vakka-Suomen ja Loimaan alueilla isossa roolissa ja nyt siihen saadaan vielä enemmän työkaluja.

Jaakkolan mukaan suunnitelmissa on kokeilla Vakka-Suomessa ja Loimaan seudulla vastikään Paraisilla käyttöön otettua Citynomadi-sovellusta.

– Sovellukseen voi rakentaa erilaisia matkailureittejä, jotka voisivat olla esimerkiksi ruokareittejä yhteisellä teemalla, Jaakkola kuvailee.

Vakka-Suomessa ja Loimaan sekä Pöytyän seuduilla on tehty jo ennestään yhteistyötä matkailun saralla erilaisten hankkeiden muodossa.

Pöytyän kunnan ja Loimaan kaupungin yhteisessä Elämysmatkailulla menestykseen -hankkeessa on koottu matkailutoimijoita yhteen ja sovellettu alan selvityksiä, tutkimuksia ja kertynyttä kokemustietoa paikallisesti. Syyskuussa päättyvän hankkeen tavoite on vahvistaa alueilla seutuyhteistyötä sekä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Pöytyän ja Loimaan alueella on yli 200 aiheeseen liittyvää yritystä ja toimijaa.

Ukipolis Oy käynnisti tammikuussa myös puolivuotisen Matkailun selvityshankkeen, jossa on laadittu alueen matkailusta tulo-ja työllisyysselvitys, kartoitettu noin 180 matkailutoimijaa ja järjestetty verkkokoulutusta muun muassa vastuullisesta matkailusta sekä digiosaamisesta.

Kehittämishankkeita luotsaavat Vakka-Suomessa Ukipolis Oy ja Loimaan seudulla koulutuskuntayhtymä Novida.