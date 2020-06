ÅU: Tuomiokirkkotorin yhteisterassi ei aukeakaan huomenna

Tuomiokirkon eteen tuleva ravintoloiden yhteisterassi ei aukeakaan huomenna keskiviikkona. Asiasta kertoo Åbo Underrättelser.

Tuottaja Samuli Pasanen Turku Food & Wine fest -yrityksestä kertoo lehdelle, että avajaiset siirtyvät ainakin päivällä. Syynä on Pasasen mukaan se, ettei kaikkia rakenteita ja turvallisuusjärjestelyitä saada varmuudella valmiiksi huomiseksi. Viime päivien sää on aiheuttanut viivästyksiä rakentamiselle. Lisäksi keskiviikoksi on luvassa runsaita sateita, eikä yhteisterassia haluta Pasasen mukaan avata niin huonolla säällä.