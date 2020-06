Åbo Akademi mukana tutkimassa arktisten merialueiden ekosysteemiä – hankkeessa organisaatioita 16 eri maasta

Åbo Akademi on mukana usean kansainvälisen tutkimusorganisaation yhteisessä ECOTIP-hankkeessa, joka on saanut rahoituksen Horisontti 2020 -ohjelmasta. Projektissa tutkitaan Arktiksen merialueiden ekosysteemeissä ja yhteiskunnissa tapahtuvia muutoksia, kuten jääpeitteen sulaminen ja kalastuselinkeinon muutokset.

ECOTIP-hanke pyrkii paikkaamaan puuttuvaa tietoa arktisessa ekosysteemissä tapahtuvien muutosten mekanismeista, liikkeellepanevista voimista ja seurauksista tuomalla useiden eri tieteenalojen asiantuntijoita yhteen. Kunnianhimoisessa yhteishankkeessa on mukana niin ekologian ja sosioekonomian kuin fysikaalisen meritieteen ja paleomeritieteen edustajia.

Tutkijat tekevät tutkimusretkiä ja pääsevät niillä ottamaan näytteitä kenttäolosuhteissa. Lisäksi yhteistyötä tehdään laboratoriokokeiden, aikasarja-analyysien ja erilaisten mallintamismenetelmien puitteissa.

Åbo Akademi aikoo tarkastella erityisesti merenpohjassa tapahtuvia muutoksia, kuten ravinnon saatavuutta, meren suolapitoisuutta ja lämpötilan muutoksia. Korkeakoulun tutkijat pyrkivät selvittämään, miten nämä muutokset vaikuttavat merenpohjan toimintaan sekä pohjaeläimiä syöviin eläimiin, kuten mursuihin ja merenpohjan kaloihin.

– Projekti on ainutlaatuinen myös sikäli, että emme vain tee tieteellistä tutkimusta luonnon muutoksien vaikutuksista yhteiskuntiin, vaan käymme jatkuvaa vuoropuhelua sekä päättäjien ja eri toimialojen että arktisen alueen väestön kanssa. Haluamme tieteellisen tutkimuksen avulla tuottaa tietoa, jonka pohjalta ihmiset pystyvät tekemään perusteltuja päätöksiä siitä, minkälaisilla sopeutumis- ja hallintostrategioilla varmistetaan arktisen ympäristön kestävä käyttö ja säilyminen tuleville sukupolville YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, tiedotteessa kertoo Anna Törnroos-Remes, joka toimii ECOTIP-projektin johtajana Åbo Akademissa ja tutkijatohtorina Åbo Akademin Meri-tutkimusprofiilissa.

Pohjoinen jäämeri ja siihen liittyvät merialueet muuttuvat nopeasti ilmaston lämpenemisen, merijään ja jäätiköiden hupenemisen, vieraslajien, saasteiden ja muiden kuormittavien tekijöiden seurauksena. Tällaiset muutokset voivat olla äkillisiä ja toisinaan peruuttamattomia. Ne voivat olla niin voimakkaita, että koko ekosysteemi muuttuu, ja myös yhteiskunnalliset vaikutukset ovat ennalta arvaamattomia.

– Arktinen merialue on erityisen haavoittuva ja herkkä muutoksille. Muutoksille alttiina on erityisesti kaksi ihmisen kannalta hyvin tärkeää merellistä ekosysteemipalvelua: kalastuselinkeino, joka on monen arktisen yhteiskunnan taloudellinen elinehto, ja hiilen pitkäaikainen sidonta, jolla on ratkaiseva merkitys ilmaston kannalta, tiedotteessa sanoo Törnroos-Remes.

Horisontti 2020 on Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma. Ohjelma on maailman suurin tutkimukseen ja innovaatioon suuntautunut panostus, ja sen budjetti on 80 miljardia euroa. Projektissa toimii 16 organisaatiota eri maista.